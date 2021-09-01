Dnestr.TV

 
0

Приднестровье увеличило кредиторскую на задолженность $22,5 миллиона

Приднестровье увеличило кредиторскую на задолженность $22,5 миллиона

Кредиторская задолженность Приднестровья на 1 июля составила 9,674 млрд местных рублей ($600,9 млн), увеличившись по сравнению с первым полугодием 2020 г. на 362,3 млн. руб.

Согласно данным статистики, основная часть долгов - "внутренняя" - свыше 8,057 млрд приднестровских рублей (+187 млн). Что касается внешней задолженности, то перед странами СНГ она выросла с 615,7 млн до 721,2 млн, передает infotag.md

Из них 473,3 млн местных рублей - долг перед Россией, 175,4 млн - перед Молдовой, 42,2 млн - перед Украиной.

Пред странами дальнего зарубежья задолженность увеличилась с 826,4 млн до 896,2 млн. Здесь главными кредиторами являются Германия - 139,6 млн в исчислении региональными платежными средствами, Великобритания - 127,2 млн и Кипр - 109,5 млн.

Задолженность по внешним займам Приднестровья составила $261,2 млн. Основная ее часть - перед британскими Виргинскими островами - 3,329 млрд приднестровских рублей.

Отчет не учитывает долг за российский газ, который с пеней и штрафами превышает $7 млрд.
infotag.md
  • Сегодня, 10:08
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Выйти из дома – миссия невыполнима
  • Украина ужесточает правила въезда для жителей Молдовы: ...
  • Про нас иначе. Медовых дел мастер
  • В Бендерах взорвали банкомат
  • Геннадия Чорбу освободили в здании суда
  • Автомобилям с номерами Приднестровья запрещено движение ...
  • Козак заявил, что удовлетворен переговорами с Санду
  • Для отдельных категорий граждан увеличивается минимальн ...
  • Смогут ли граждане Молдовы попасть в Россию в сентябре?
  • Одесская таможня опровергла отсрочку запрета на приднес ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Выйти из дома – миссия невыполнима
  • Украина ужесточает правила въезда для жителей Молдовы: ...
  • Про нас иначе. Медовых дел мастер
  • В Бендерах взорвали банкомат
  • Геннадия Чорбу освободили в здании суда
  • Автомобилям с номерами Приднестровья запрещено движение ...
  • Козак заявил, что удовлетворен переговорами с Санду
  • Для отдельных категорий граждан увеличивается минимальн ...
  • Смогут ли граждане Молдовы попасть в Россию в сентябре?
  • Одесская таможня опровергла отсрочку запрета на приднес ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна