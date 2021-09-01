Кредиторская задолженность Приднестровья на 1 июля составила 9,674 млрд местных рублей ($600,9 млн), увеличившись по сравнению с первым полугодием 2020 г. на 362,3 млн. руб.
Согласно данным статистики, основная часть долгов - "внутренняя" - свыше 8,057 млрд приднестровских рублей (+187 млн). Что касается внешней задолженности, то перед странами СНГ она выросла с 615,7 млн до 721,2 млн, передает infotag.md
Из них 473,3 млн местных рублей - долг перед Россией, 175,4 млн - перед Молдовой, 42,2 млн - перед Украиной.
Пред странами дальнего зарубежья задолженность увеличилась с 826,4 млн до 896,2 млн. Здесь главными кредиторами являются Германия - 139,6 млн в исчислении региональными платежными средствами, Великобритания - 127,2 млн и Кипр - 109,5 млн.
Задолженность по внешним займам Приднестровья составила $261,2 млн. Основная ее часть - перед британскими Виргинскими островами - 3,329 млрд приднестровских рублей.
Отчет не учитывает долг за российский газ, который с пеней и штрафами превышает $7 млрд. infotag.md