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Экс-президент Молдовы и лидер ПКРМ уходит из молдавской политики
Лидер ПКРМ Владимир Воронин объявил, что больше не будет баллотироваться на новый срок в качестве председателя Партии коммунистов Молдовы
"Решение принято - в этом году я покину пост председателя партии коммунистов", - заявил он.
На вопрос, кто может занять его место у руля партии, Воронин сказал, что это будет решено на съезде ПКРМ, сообщает kp.md.
«Я не знаю, что будет с пандемией, может быть, это будет сделано онлайн, но мы немедленно проведем съезд партии еще в этом году.
Потому что прошло больше года с тех пор, как истекли мои полномочия. Но в нашем уставе указано, что в период кризиса ЦК имеет право продлевать срок полномочий.
У нас есть делегаты, я должен написать отчет. Если будут ограничения по количеству делегатов, мы выйдем в онлайн », - добавил Воронин.
Кроме того, Воронин отметил, что Россия очень резко отреагирует на участие Майи Санду на Крымской платформе
Отметил он и момент что надо вакцинироваться от ковида: "Я вакцинирован и призываю к этому всех людей, но тестировать учителей государство должно бесплатно", - высказался Владимир Николаевич.
kp.md
- Сегодня, 10:14
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