Dnestr.TV

 
0

Кульминский едет в Тирасполь: автомобильные номера - главная тема

Кульминский едет в Тирасполь: автомобильные номера - главная тема

Вице-премьер по вопросам реинтеграции Влад Кульминский отправляется в Тирасполь, чтобы обсудить проблему автомобильных номерных знаков для жителей Приднестровского региона и доступ на Украину автомобилей с приднестровскими номерами. Информацию Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Бюро по реинтеграции Марьяна Сары.

Украинские власти первого сентября ввели запрет въезда на территорию своей страны (а также и транзит через нее) автотранспорта с приднестровскими номерными знаками. Проезд будет разрешен только для машин с молдавскими или нейтральными номерами.

В Приднестровье действуют два пункта регистрации транспортных средств (ПРТС) – в Тирасполе и Рыбнице, которые выдают автовладельцам нейтральные номерные знаки в соответствии с молдавским законодательством. Пункты начали работать 1 сентября 2018 года. Автомобили с подобными регистрационными знаками могут участвовать в международном движении без ограничений.

Напомним, впервые Молдова запретила автомобилям с приднестровскими номерами пересекать границу с Украиной в начале 2020 года. В ответ приднестровские власти пообещали запретить автомобилям с молдавскими номерами пересекать приднестровский участок молдавско-украинской границы. После этого Молдова запрет сняла.
sputnik.md
  • Сегодня, 10:45
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Выйти из дома – миссия невыполнима
  • Украина ужесточает правила въезда для жителей Молдовы: ...
  • Про нас иначе. Медовых дел мастер
  • В Бендерах взорвали банкомат
  • Геннадия Чорбу освободили в здании суда
  • Автомобилям с номерами Приднестровья запрещено движение ...
  • Козак заявил, что удовлетворен переговорами с Санду
  • Для отдельных категорий граждан увеличивается минимальн ...
  • Смогут ли граждане Молдовы попасть в Россию в сентябре?
  • Одесская таможня опровергла отсрочку запрета на приднес ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Выйти из дома – миссия невыполнима
  • Украина ужесточает правила въезда для жителей Молдовы: ...
  • Про нас иначе. Медовых дел мастер
  • В Бендерах взорвали банкомат
  • Геннадия Чорбу освободили в здании суда
  • Автомобилям с номерами Приднестровья запрещено движение ...
  • Козак заявил, что удовлетворен переговорами с Санду
  • Для отдельных категорий граждан увеличивается минимальн ...
  • Смогут ли граждане Молдовы попасть в Россию в сентябре?
  • Одесская таможня опровергла отсрочку запрета на приднес ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна