Вице-премьер по вопросам реинтеграции Влад Кульминский отправляется в Тирасполь, чтобы обсудить проблему автомобильных номерных знаков для жителей Приднестровского региона и доступ на Украину автомобилей с приднестровскими номерами. Информацию Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Бюро по реинтеграции Марьяна Сары.
Украинские власти первого сентября ввели запрет въезда на территорию своей страны (а также и транзит через нее) автотранспорта с приднестровскими номерными знаками. Проезд будет разрешен только для машин с молдавскими или нейтральными номерами.
В Приднестровье действуют два пункта регистрации транспортных средств (ПРТС) – в Тирасполе и Рыбнице, которые выдают автовладельцам нейтральные номерные знаки в соответствии с молдавским законодательством. Пункты начали работать 1 сентября 2018 года. Автомобили с подобными регистрационными знаками могут участвовать в международном движении без ограничений.
Напомним, впервые Молдова запретила автомобилям с приднестровскими номерами пересекать границу с Украиной в начале 2020 года. В ответ приднестровские власти пообещали запретить автомобилям с молдавскими номерами пересекать приднестровский участок молдавско-украинской границы. После этого Молдова запрет сняла. sputnik.md