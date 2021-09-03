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Что сказал Владимир Путин на Восточном экономическом форуме

Что сказал Владимир Путин на Восточном экономическом форуме

Президент Владимир Путин выступил на пленарном заседании ВЭФа, которое прошло в комплексе зданий Дальневосточного федерального университета. На нем он успел ответить в том числе на вопросы внутренней и внешней политики, которые задавал ему модератор — телеведущий Сергей Брилев.

По словам Путина, ему будет «жалко» отпустить в Госдуму министра обороны Сергея Шойгу и министра иностранных дел Сергея Лаврова. «Они на своем месте хорошо работают. Коллеги просто обратились ко мне с просьбой, чтобы они возглавили список, демонстрируя, что всё, что делает партия «Единая Россия», оно реально воплощается в жизнь, в том числе усилиями этих людей», – сказал Путин.

Шойгу и Лавров занимают в партийном списке «Единой России» первое и второе место соответственно. «Они сами должны делать свой выбор», – ответил Путин на уточняющий вопрос Брилева о том, когда будет принято окончательное решение о дальнейшей работе министров, пишут vedomosti.ru.

На вопрос Брилева о собственных перспективных планах президент не ответил. В частности, о посещении саммита АТЭС, который должен пройти в ноябре 2024 г., то есть уже после следующих президентских выборов. «До 2024 г. дожить нужно, видите, пандемии трясут нас с разных сторон. Надо работать, не думать о таких крупных международных событиях, которые должны произойти», – сказал Путин.

События в Афганистане после вывода американских войск президент охарактеризовал как «катастрофу»: «Это не мои слова. Это слова самих американских аналитиков. Это катастрофа, потому что американцы – люди очень прагматичные – истратили на всю эту кампанию свыше полутора триллиона долларов, а результат какой? А если посмотреть на то количество людей, которые брошены в Афганистане, работали на коллективный Запад, на США и их союзников, то это и гуманитарная катастрофа».

Сейчас значительную часть страны контролирует запрещенное в России террористическое движение «Талибан».

При этом Путин сказал, что страны региона должны объединить усилия для решения вопроса о «легализации политических сил в самом Афганистане, посматривая на то, что происходит в реальной жизни». Это необходимо, чтобы эффективно противодействовать терроризму, бороться с распространением наркотиков и преступности, отметил президент.

Пока рано говорить о проведении летней Олимпиады 2036 г. во Владивостоке, считает президент, поскольку надо «все подсчитать». Но такую возможность он не исключил: «Мы не исключаем возможности проведения Олимпийских игр в Российской Федерации, и Дальний Восток, Владивосток — одна из перспективных площадок». О намерении подать заявку на проведение Игр заявил 2 сентября мэр Владивостока Константин Шестаков. По его мнению, это позволит создать дополнительно инфраструктуру, которая позволит «ярче» жить на территории города.

Кроме того, Путин назвал долгосрочным приоритетом «не на десятилетия, а на столетия вперед» развитие Дальнего Востока. Оно будет реализовываться в том числе за счет предоставления льгот для развития бизнеса на Курильских островах.
vedomosti.ru
  • Вчера, 17:22
  • DTV
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