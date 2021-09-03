В Кишиневе на мебельной фабрике Viitorul днем 3 сентября произошел пожар. На место происшествия прибыли восемь пожарных расчетов. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС), передает newsmaker.md.
По данным спасателей, звонок в службу 112 поступил в 12:13. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что огонь охватил 10 квадратных метров крыши здания и затронул офисное помещение. Локализовать огонь удалось спустя несколько минут с момента прибытия пожарных, а ликвидировать — спустя час. Никто не пострадал.
Экспертам предстоит установить причину возгорания.