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В центральной части Кишинёва произошел пожар на мебельной фабрике

В центральной части Кишинёва произошел пожар на мебельной фабрике

В Кишиневе на мебельной фабрике Viitorul днем 3 сентября произошел пожар. На место происшествия прибыли восемь пожарных расчетов. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС), передает newsmaker.md.

По данным спасателей, звонок в службу 112 поступил в 12:13. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что огонь охватил 10 квадратных метров крыши здания и затронул офисное помещение. Локализовать огонь удалось спустя несколько минут с момента прибытия пожарных, а ликвидировать — спустя час. Никто не пострадал.

Экспертам предстоит установить причину возгорания.



В центральной части Кишинёва произошел пожар на мебельной фабрике

В центральной части Кишинёва произошел пожар на мебельной фабрике

В центральной части Кишинёва произошел пожар на мебельной фабрике

В центральной части Кишинёва произошел пожар на мебельной фабрике

В центральной части Кишинёва произошел пожар на мебельной фабрике
newsmaker.md
  • Вчера, 17:27
  • DTV
  • Просмотров: 50
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