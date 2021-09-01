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МИД Приднестровья окажет помощь автовладельцам, которые возвращаются в ПМР через Украину

МИД Приднестровья окажет помощь автовладельцам, которые возвращаются в ПМР через Украину

Сегодня в офисе Миссии ОБСЕ в городе Бендеры состоялась встреча Министра иностранных дел Виталия Игнатьева с представителем по политическим вопросам от Республики Молдова Владиславом Кульминским.

Центральной темой дискуссии стал комплекс текущих проблем, связанных с ограничением доступа приднестровского автотранспорта к международному дорожному движению и, в частности, на территорию Украины. В этом контексте была рассмотрена вся совокупность вопросов, отраженных в обобщенном Миссией ОБСЕ протоколе от 7 октября 2020 года, а также проблема блокирования грузопассажирских перевозчиков Приднестровья, не охваченных механизмом 2018 года, сообщает пресс-служба МИД ПМР.

Собеседники согласились с необходимостью проведения в самое ближайшее время заседания экспертных (рабочих) групп по вопросам автотранспорта при участии политических представителей сторон с целью тщательной проработки решений в автотранспортной сфере и снижения негативных издержек, вызванных действиями Украины.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по иным актуальным вопросам переговорной повестки.

Граждан ПМР, столкнувшихся с трудностями при возвращении в Приднестровье транзитом через территорию Украины, просим обращаться в адрес МИД ПМР по электронному адресу office@mid.gospmr.org с целью получения оперативной помощи в сложившейся ситуации.

mid.gospmr.org
  • Вчера, 17:33
  • DTV
  • Просмотров: 70
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