Сеть магазинов Kaufland изъяла из продажи партию растительного молока Alpro Cocos BIO, из-за наличия в продукте опасного для здоровья вещества. Об этом сообщило сегодня национальное агентство безопасности пищевых продуктов (ANSA).
Речь идет об оксиде этилена, который может спровоцировать рак. В кокосовое молоко его прямо не добавляли, но оксид попал в продукт вместе с загустителем.
Когда производитель это выяснил, компания сообщила реализующим ее продукцию торговым сетям, о необходимости убрать из продажи бракованные партии. Производитель заявил, что вернет людям деньги за приобретенные товар. Сделать это можно до 18 сентября.
Подлежат изъятию партии, срок годности которых истекает: 22.11.2021, 29.11.2021, 03.01.2022, 17.01.2022.
В августе Молдове изъяли из магазинов изъяли более 500 000 упаковок мороженого Bounty, Snickers и Twix, а также безалкогольные напитки Figo из-за превышения в них допустимого уровня оксида этилена, который часто используется для стерилизации пищевых продуктов и увеличения их срока хранения. При высоких концентрациях он может вызывать онкологические заболевания.
Поставщики отмечают, что используют его в пищевой промышленности в крайне малых количествах, что не должно представлять опасности для здоровья покупателей.
Оксид этилена – это сжиженный бесцветный газ, который используется при производстве продуктов питания в качестве дезинфектанта, чтобы препятствовать образованию плесени. В ЕС это вещество в пищевой промышленности запрещено. tv8.md