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В Молдове изымают из продажи несколько партий кокосового молока Alpro Cocos BIO. В них нашли опасный ингредиент

В Молдове изымают из продажи несколько партий кокосового молока Alpro Cocos BIO. В них нашли опасный ингредиент

Сеть магазинов Kaufland изъяла из продажи партию растительного молока Alpro Cocos BIO, из-за наличия в продукте опасного для здоровья вещества. Об этом сообщило сегодня национальное агентство безопасности пищевых продуктов (ANSA).

Речь идет об оксиде этилена, который может спровоцировать рак. В кокосовое молоко его прямо не добавляли, но оксид попал в продукт вместе с загустителем.

Когда производитель это выяснил, компания сообщила реализующим ее продукцию торговым сетям, о необходимости убрать из продажи бракованные партии. Производитель заявил, что вернет людям деньги за приобретенные товар. Сделать это можно до 18 сентября.

Подлежат изъятию партии, срок годности которых истекает: 22.11.2021, 29.11.2021, 03.01.2022, 17.01.2022.

В августе Молдове изъяли из магазинов изъяли более 500 000 упаковок мороженого Bounty, Snickers и Twix, а также безалкогольные напитки Figo из-за превышения в них допустимого уровня оксида этилена, который часто используется для стерилизации пищевых продуктов и увеличения их срока хранения. При высоких концентрациях он может вызывать онкологические заболевания.

Поставщики отмечают, что используют его в пищевой промышленности в крайне малых количествах, что не должно представлять опасности для здоровья покупателей.

Оксид этилена – это сжиженный бесцветный газ, который используется при производстве продуктов питания в качестве дезинфектанта, чтобы препятствовать образованию плесени. В ЕС это вещество в пищевой промышленности запрещено.
tv8.md
  • Вчера, 17:55
  • DTV
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