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Вице-премьер Украины заявила о подключении США к урегулированию в Донбассе

Вице-премьер Украины заявила о подключении США к урегулированию в Донбассе

Урегулирование в Донбассе будет обсуждаться в «более широком формате», сообщила вице-премьер Украины Ольга Стефанишина. По ее словам, США подключилось к этой теме со дня встречи президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского.

«Начиная с этой встречи все вопросы, которые касаются Донбасса, будут обсуждаться не только исключительно в нормандском формате, но и в более широком формате, который будет включать США»,— сказала госпожа Стефанишина в программе «Свобода слова Савика Шустера» (цитата по ТАСС).

На встрече с Джо Байденом 1 сентября Владимир Зеленский предложил Вашингтону варианты подключения к урегулированию в Донбассе. Он также попросил президента США помочь освободить более 450 человек, содержащихся под стражей в непризнанных республиках Донбасса и в России.
kommersant.ru
  • Сегодня, 04:43
  • DTV
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