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К 95-летию Винни-Пуха в Британии выпустили памятные монеты

К 95-летию Винни-Пуха в Британии выпустили памятные монеты

Королевский монетный двор Великобритании решил почтить Винни-Пуха серией коллекционных монет.

14 октября этого года исполняется 95 лет с выхода сказки о приключениях плюшевого мишки, вошедшей в мировую детскую классику.

Изображения на девяти видах золотых, серебряных и специальных цветных монет номиналом в 50 пенсов основаны на знаменитых рисунках художника Эрнеста Шепарда для первого издания "Винни-Пуха", сообщает служба bbc.com.

Культовый персонаж знаменит часто цитируемыми мудрыми изречениями, в том числе, например, таким: "Иногда самые маленькие вещи занимают самое большое место в вашем сердце".

Презентация серии монет "Винни-Пух и его друзья" прошла в четверг. Монеты поступят в продажу ближе к концу года и будут постепенно выпускаться в течение трех лет. Их можно будет приобретать как в наборе, так и по отдельности.

На одной из них будут отчеканены изображения всех восьми главных героев сказки - Винни-Пуха, Пятачка, Совы, ослика Иа-Иа, Кролика, Тигры, Кенги и Крошки Ру.

К 95-летию Винни-Пуха в Британии выпустили памятные монеты

За внешний вид монет отвечал Дэниел Торн, дизайнер Королевского монетного двора, расположенного в Южном Уэльсе. По его словам, работа стала для него "фантастическим опытом и серьезным испытанием".

"Я вдохновлялся любимыми публикой классическими изображениями и текстами, и одновременно постарался внести что-то новое. Надеюсь, коллекционеры оценят каждую из монет", - заявил художник во время презентации.

К 95-летию Винни-Пуха в Британии выпустили памятные монеты
Дэниел Торн - автор изображений на монетах "Винни-Пух и его друзья"

"Привязанность к Винни-Пуху, как и к нумизматике, переходит из поколения в поколение", - сказала директор Монетного двора по выпуску металлических монет Клэр Макленнан.

Ранее Монетый двор выпустил серии, посвященные Кролику Питеру, Гарри Поттеру, мишке Паддингтону и Алисе в Стране чудес.


Фото, источник: bbc.com
  • Сегодня, 04:52
  • DTV
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