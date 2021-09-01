В Молдове регистрация брака будет бесплатной, а многие услуги Агентства госуслуг подешевеют. Об этом 3 сентября сообщил глава агентства Мирча Ешану на совместной пресс-конференции с премьер-министром Натальей Гаврилицей.
Как отметил Ешану, сейчас Агентство госуслуг пересматривает стоимость 265 своих услуг.
«В кратчайшие сроки мы вернем прежние тарифы, которые в свое время повысило правительство Кику. По крайней мере тарифы на услуги в обычные сроки», — сказал Ешану.
По словам главы Агентства госуслуг, например, после внесенных изменений регистрация брака вновь будет бесплатной. Сейчас стоимость этой услуги — 260 леев. Также с 600 до 400 леев подешевеет регистрация автомобиля, сообщает newsmaker.md.
«Нас ждет снижение цен, основанное, в том числе, на оказание некоторых услуг в режиме онлайн и справедливых ценах на бланки, которых мы добьемся в результате нового тендера», — сказал Ешану.
Напомним, что 1 июня, в соответствии с решением кабмина, принятым в декабре 2020 года, Агентство госуслуг повысило тарифы на некоторые услуги, оказываемые владельцам и водителям автомобилей. Также агентство изменило тарифы на некоторые услуги выдачи актов гражданского состояния и удостоверяющих личность документов. newsmaker.md