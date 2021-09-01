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Академик Владислав Гросул: Додон – единственный политик в РМ, кто защищает молдавский язык

Академик Владислав Гросул: Додон – единственный политик в РМ, кто защищает молдавский язык

Доктор исторических наук, профессор, академик, кавалер Ордена республики Молдова Владислав Гросул сказал, что Игорь Додон – единственный политик в РМ, обороняющий молдавское языковое и этническое начало.

Он отметил, что молдаван в Молдове начали “травить”, и напомнил Майе Санду, Наталье Гаврилице и Игорю Гросу, что они учили в школе молдавский, а не румынский язык, передает aif.md

"Забыли, что пока ещё действует Конституция 1994 года, а Конституция – это основной закон государства. Я знаю, что уже начинают выкручивать руки депутатам и требовать изменения этой Конституции, но пока она действует, будьте добры её выполнять. Начинают ссылаться на какую-то большую науку. Нет такой науки, которая бы учила нарушать основные законы", – подчеркнул Гросул в комментарии для портала “Блокнот Молдова”.

Историк добавил, что нужно отдать должное Игорю Додону, мужественно заявившему о своём молдавском начале. Только он из всех политиков страны, добавил Гросул, защищает молдавский язык.

aif.md
  • Сегодня, 11:35
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