Доктор исторических наук, профессор, академик, кавалер Ордена республики Молдова Владислав Гросул сказал, что Игорь Додон – единственный политик в РМ, обороняющий молдавское языковое и этническое начало.
Он отметил, что молдаван в Молдове начали “травить”, и напомнил Майе Санду, Наталье Гаврилице и Игорю Гросу, что они учили в школе молдавский, а не румынский язык, передает aif.md
"Забыли, что пока ещё действует Конституция 1994 года, а Конституция – это основной закон государства. Я знаю, что уже начинают выкручивать руки депутатам и требовать изменения этой Конституции, но пока она действует, будьте добры её выполнять. Начинают ссылаться на какую-то большую науку. Нет такой науки, которая бы учила нарушать основные законы", – подчеркнул Гросул в комментарии для портала “Блокнот Молдова”.
Историк добавил, что нужно отдать должное Игорю Додону, мужественно заявившему о своём молдавском начале. Только он из всех политиков страны, добавил Гросул, защищает молдавский язык.