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Украина лидирует в Европе по числу пожизненно осужденных

Украина лидирует в Европе по числу пожизненно осужденных

В украинских тюрьмах содержатся 1536 пожизненно осужденных - больше всего среди европейских стран.

Украина является лидером среди стран Европы по количеству осужденных к пожизненному заключению. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Она рассказала, что во время встречи с главой Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильдой Богнер "обсудили гуманизацию национального законодательства в отношении лиц, отбывающих пожизненное наказание, ведь на сегодня Украина лидирует среди стран Европы по количеству пожизненных - 1536 человек", передает korrespondent.net.

Денисова отметила, что среди них - гражданин С., годами ждет пересмотр приговора Апелляционного суда АР Крым от 26 ноября 2004 по вновь открывшимся обстоятельствам. "Его уголовное дело находится во временно оккупированном Крыму и из-за отсутствия нормы в международных договорах о передаче дел РФ отказывается предоставить их Украине", - сообщила она.

По словам омудсмена, сейчас законодательство Украины не предусматривает действенного механизма освобождения пожизненных от дальнейшего отбывания наказания и лишает так называемого права на надежду - пересмотра решения суда через определенный промежуток времени.

"Проинформировала госпожа Богнер, что решить этот вопрос поможет принятие Верховной Радой Украины проектов законов №4048 и №4049 во втором чтении и в целом. Тогда украинское законодательство будет соответствовать практикам ЕСПЧ по досрочному освобождению лиц, осужденных к пожизненному заключению", - отметила Денисова.
korrespondent.net
  • Сегодня, 11:37
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