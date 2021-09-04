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Российский легкоатлет взял золото на Паралимпиаде, установив мировой рекорд

Российский легкоатлет взял золото на Паралимпиаде, установив мировой рекорд

Российский легкоатлет Дмитрий Сафронов 4 сентября с мировым рекордом стал паралимпийским чемпионом на Играх в Токио в беге на 200 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Его результат составил ровно 23 секунды, тем самым обогнав мировой рекорд украинца Игоря Цветкова на 0,04 секунды. Сам Цветков в нынешних соревнованиях завоевал серебро (23,25), бронзовую медаль заполучил россиянин Артем Калашян (23,75), передает eadaily.com.

1 сентября российский спортсмен Андрей Вдовин завоевал золото и установил новый мировой рекорд в беге на 400 м на Паралимпиаде в Токио, он преодолел дистанцию за 49,34 секунды. Прежний рекорд был установлен им же в ноябре 2019 года (50,45).

31 августа россиянин Владимир Свиридов выиграл золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в толкании ядра среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
eadaily.com
  • Сегодня, 11:58
  • DTV
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