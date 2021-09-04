Российский легкоатлет Дмитрий Сафронов 4 сентября с мировым рекордом стал паралимпийским чемпионом на Играх в Токио в беге на 200 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата.
Его результат составил ровно 23 секунды, тем самым обогнав мировой рекорд украинца Игоря Цветкова на 0,04 секунды. Сам Цветков в нынешних соревнованиях завоевал серебро (23,25), бронзовую медаль заполучил россиянин Артем Калашян (23,75), передает eadaily.com.
1 сентября российский спортсмен Андрей Вдовин завоевал золото и установил новый мировой рекорд в беге на 400 м на Паралимпиаде в Токио, он преодолел дистанцию за 49,34 секунды. Прежний рекорд был установлен им же в ноябре 2019 года (50,45).
31 августа россиянин Владимир Свиридов выиграл золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в толкании ядра среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. eadaily.com