UEFA опубликовал официальную заявку "Шерифа" на групповой этап Лиги Чемпионов, в котором тираспольчанам предстоит сыграть против донецкого "Шахтера", "Интера" и мадридского "Реала".
Примечательно то, что в заявку не попали 4 легионера, которые до сих пор регулярно играли за "Шериф": голкипер Душан Маркович, защитник Чарльз Петро, полузащитник Надрей Даго (фото) и форвард Ловро Бизяк, сообщает moldfootball.com.
Стоит отметить, что регламент UEFA позволяет заявить 25 игроков, 8 из которых обязательно должны быть гражданами страны, которую представляет клуб. При этом за каждого не заявленного из восьми футболистов молдаванина "Шериф" по регламенту лишается одного игрока в заявке.
Таким образом, из-за того, что у "Шерифа" в заявке на ЛЧ оказалось лишь 5 молдаван (С.Пащенко, Д,Челядник, С.Кожокарь, А.Белоусов, М.Кожокару), итоговый список тираспольской команды сократился до 22 человек.
Ознакомиться с полной заявкой "Шерифа" можно по этой ссылке.