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Стало известно о встрече глав G7 с участием России и Китая

Стало известно о встрече глав G7 с участием России и Китая

Встреча глав G7 («Большой семерки») с участием министров из России и Китая, может состояться 8 сентября, заявил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги. Об этом стало известно ТАСС, передает lenta.ru.

По его словам, главной темой встречи станет ситуация в Афганистане. «Группа семи на следующей неделе проведет переговоры на уровне руководителей внешнеполитических ведомств. На них также должны будут присутствовать представители России, Китая и других [стран]», — сказал министр.

В августе сообщалось, что участники саммита «Большой семерки» ближайшее время рассмотрят вопрос о признании представителей движения «Талибан» (запрещено в РФ). Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что к талибам необходим единый подход, выработанный странами G7. В связи с этим он предложил составить план признания нового афганского правительства или же рассмотреть возможность введения экономических санкций.

15 августа «Талибан» объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. На данный момент управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам.

lenta.ru
  • Сегодня, 04:57
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