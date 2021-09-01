Dnestr.TV

 
0

Минздрав Молдовы введет крупные штрафы за подделку сертификатов вакцинации

Минздрав Молдовы введет крупные штрафы за подделку сертификатов вакцинации

Министерство здравоохранения Молдавии внесёт в парламент законопроект, который предусматривает введение крупных штрафов за покупку фальшивого сертификата вакцинации. Об этом заявила в эфире телеканала Cotidianul глава Минздрава республики Алла Немеренко.

«Мы введём норму, по которой граждане (купившие поддельную справку. — Прим. ИА REGNUM) тоже будут наказы. Мы внесём в парламент предложение о внесении изменений в законодательство, в соответствии с которыми гражданин будет платить штраф в размере 500 тысяч леев (около $28 тыс.)», — сказала Немеренко.

Она отметила, что выявлены тысячи поддельных сертификатов о вакцинации. На этом основании будут возбуждены уголовные дела. За подделку документов грозит тюремное заключение на срок от двух до семи лет, пишет noi.md.

Напомним, ранее Минздрав Молдовы в ходе внутренней проверки выявил схемы по продаже фальшивых прививочных сертификатов. Данные переданы в прокуратуру и другие надзорные ведомства.
noi.md
  • Сегодня, 05:00
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. Медовых дел мастер
  • В Бендерах взорвали банкомат
  • Геннадия Чорбу освободили в здании суда
  • Автомобилям с номерами Приднестровья запрещено движение ...
  • Козак заявил, что удовлетворен переговорами с Санду
  • Смогут ли граждане Молдовы попасть в Россию в сентябре?
  • Одесская таможня опровергла отсрочку запрета на приднес ...
  • Крупный пожар в Бендерах. Горел один из элеваторов на к ...
  • В добрый путь! 1 сентября в Бендерской гимназии №2
  • Врач обратился в Раввинский суд по поводу коронавирусно ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. Медовых дел мастер
  • В Бендерах взорвали банкомат
  • Геннадия Чорбу освободили в здании суда
  • Автомобилям с номерами Приднестровья запрещено движение ...
  • Козак заявил, что удовлетворен переговорами с Санду
  • Смогут ли граждане Молдовы попасть в Россию в сентябре?
  • Одесская таможня опровергла отсрочку запрета на приднес ...
  • Крупный пожар в Бендерах. Горел один из элеваторов на к ...
  • В добрый путь! 1 сентября в Бендерской гимназии №2
  • Врач обратился в Раввинский суд по поводу коронавирусно ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна