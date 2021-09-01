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Граждане Молдовы, работавшие в Греции, будут иметь право на пенсию

Граждане Молдовы, работавшие в Греции, будут иметь право на пенсию

Власти Республики Молдова и Греции подпишут Административное соглашение о применении Соглашения в области социального обеспечения между двумя странами.

Соответствующий проект был одобрен на заседании правительства, пишет point.md ссылаясь на unimedia.info

Подписание документа позволит гражданам Республики Молдова воспользоваться правом на пенсию, даже если они не завершили минимальный период уплаты взносов в 15 лет, необходимый в нашей стране для получения пенсии, но достигли этого условия, суммируя страховые периоды в обоих государствах.

При определении пенсии каждое государство применяет свое действующее законодательство. И Республика Молдова, и Греческая Республика будут исчислять и выплачивать пенсию за страховые периоды, завершенные на их территории, с применением принципа соразмерности.

Соглашением устанавливаются только пенсии по социальному обеспечению и пособия по инвалидности в результате несчастного случая на работе или профессионального заболевания. Положения Соглашения создают благоприятные условия для возвращения мигрантов из Республики Молдова в страну, поскольку по достижении пенсионного возраста они смогут пользоваться правами на социальное обеспечение, полученными в Греческой Республике.

"Роль административного механизма заключается в установлении условий и процедур для сотрудничества и связи между властями и учреждениями государств-участников в целях выполнения Соглашения. Соглашение с Греческой Республикой уже одобрено, и теперь предлагается утвердить Административное соглашение, в котором излагаются правила того, как это соглашение будет реализовано на практике, то есть какие формы будут, какие документы и информация будут доступны властям, чтобы установить право на получение пособий социального страхования для имеющих право лиц", - подчеркнул министр труда и социальной защиты Марчел Спатар.

"Молдова также подписала такие соглашения с 15 государствами, 13 из которых находятся в ЕС, и во всех случаях эти соглашения успешно реализуются", - также отметил Спатар.

Административное соглашение о применении Соглашения в области социального обеспечения между двумя странами должно быть подписано 8 сентября во время визита министра иностранных дел Греции в Республику Молдова.

point.md
  • Сегодня, 05:05
  • DTV
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