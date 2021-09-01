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Оксфордский университет признан лучшим в мире по версии Times Higher Education

Оксфордский университет признан лучшим в мире по версии Times Higher Education

В первой десятке рейтинга оказались только британские и американские образовательные учреждения.
Оксфордский университет Великобритании шестой год подряд признаётся лучшим в мире по версии Times Higher Education.

"На остальных ступеньках верхней десятки второй год подряд остаются одни и те же вузы, несмотря на некоторые изменения позиций в рамках самой группы", — сообщили в издании и добавили, что все места топ-10 заняли вузы США (8) и Британии (2).

Так, вслед за Оксфордом расположились Калифорнийский технологический институт, Гарвардский, Стэнфордский и Кембриджский университеты, Массачусетский технологический институт, Принстонский университет, Калифорнийский университет в Беркли, Йельский и Чикагский университеты.

Наивысшую — 158-ю — позицию среди российских вузов занял МГУ имени Ломоносова. Это лучшее достижение для российских вузов за всё время участия в THE World University Rankings.

За год МГУ удалось подняться на 16 строчек и достичь лучшего результата за всё время существования этого рейтинга. На втором месте оказался Московский физико-технический институт, но вот в мировом рейтинге он входит в группу 201–250.

Далее следуют Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Высшая школа экономики, которые попали в группу 301–350. В числе лучших российских вузов также Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ и Санкт-Петербургский горный университет, вошедшие в группу 401–500.
life.ru
  • Сегодня, 05:10
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