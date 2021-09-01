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В центре Одессы появилось оскорбительное "послание" афганским беженцам

В центре Одессы появилось оскорбительное "послание" афганским беженцам

В центре Одессы появилась оскорбительная надпись об афганских беженцах.

Видео очевидца опубликовал один из местных Telegram-каналов.

По словам автора ролика, надпись появилась на доме по адресу улица Базарная, 30, что в центре города.

"Афганцы пусть валят домой, у нас своя война, и свои беженцы", - написали вандалы на стене темной краской из баллончика (пунктуация сохранена).

Правоохранители пока что публично не отреагировали на инцидент, сообщает unian.net.

Афганские беженцы в Одессе
В августе из аэропорта "Борисполь" в Одессу спасатели привезли 133 гражданина Афганистана, изъявивших желание уехать из своей страны.

Среди эвакуированных - 48 взрослых и 85 детей, из которых младшему ребенку - 7 дней. Малыш родился в аэропорту Кабула, когда его мать ждала эвакуации. Самой старшей эвакуированной - 85 лет. Она мужественно помогала другим матерям с детьми.

Руководительница главного управления Государственной миграционной службы в Одесской области Елена Погребняк рассказала журналистам, что беженцев, прибывших из Афганистана в Одессу, приютили в своих домах представители местной афганской общины.

unian.net
  • Сегодня, 17:23
  • DTV
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