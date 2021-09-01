Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы 4 сентября сообщило об обновлении списка стран, признающих молдавские сертификаты о вакцинации.
По данным ведомства, Молдова договорилась о взаимном признании сертификатов с девятью странами, еще 21 страна одобрила документы, соответствующие стандартам Всемирной организации здравоохранения, передает newsmaker.md.
Согласно сообщению МИДЕИ, Молдова договорилась о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса с Украиной, Венгрией, Грузией, Турцией, Черногорией, Казахстаном, Туркменистаном, Беларусью и Сербией.
Кроме этого, о признании молдавских сертификатов о вакцинации, соответствующих стандартам Всемирной организации здравоохранения, объявили Болгария, Испания, Румыния, Сан Марино, Эстония, Греция, Германия, Литва, Австрия, Хорватия, Словакия, Словения, Швейцария, Финляндия, Босния и Герцеговина, Ирландия, Дания, Арменя, Франция, Голландия и Чехия. newsmaker.md