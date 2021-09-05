В Гвинее (государство в Западной Африке) военные предприняли попытку переворота. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщает новостной портал Guineenews.
Сегодня утром в правительственном квартале столицы страны Конакри велась интенсивная стрельба. Сейчас на улицах видны многочисленные группы военных с оружием в руках, они находятся перед президентским дворцом, который обороняет президентская гвардия.
Кроме того, военные блокировали дороги в Конакри с северо-восточного направления. Кордоны выставлены в 50 км к северо-востоку от столицы в районе города Коя. Пока не ясно, с какой целью и по чьему указанию частично блокирована столица, передает eadaily.com.
Путчисты объявили о приостановке действия в стране конституции и роспуске парламента, сообщает новостной портал Guinee Matin.
По его данным, с соответствующим заявлением выступил глава мятежников полковник Мамади Думбуя. Он также распорядился закрыть внешние границы Гвинеи и призвал военнослужащих оставаться в казармах.
Новостной портал Guineenews сообщает, что президент страны Альфа Конде арестован военными, как и многие другие высокопоставленные лица, и вывезен в неизвестном направлении. В сети уже есть видео, на которой Конде сидит в окружении задержавших его бойцов спецназа.
Лидер мятежников сообщил, что занял пост лидера Национального комитета по сплочению и развитию. По его словам, целью комитета является объединение всех граждан страны для решения стоящих перед государством проблем.
В Минобороны Гвинеи заявили, что гвардия отразила атаку мятежников из спецназа на президентский дворец. Однако ведомство ничего не сообщило о местонахождении президента страны.
Представитель посольства РФ в Гвинее заявил, что в "дипмиссии все в порядке". Однако находящихся в стране россиян призвали проявлять осторожность. eadaily.com