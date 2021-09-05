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В Гвинее военные захватили власть и вывезли президента в неизвестном направлении

В Гвинее военные захватили власть и вывезли президента в неизвестном направлении

В Гвинее (государство в Западной Африке) военные предприняли попытку переворота. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщает новостной портал Guineenews.

Сегодня утром в правительственном квартале столицы страны Конакри велась интенсивная стрельба. Сейчас на улицах видны многочисленные группы военных с оружием в руках, они находятся перед президентским дворцом, который обороняет президентская гвардия.

Кроме того, военные блокировали дороги в Конакри с северо-восточного направления. Кордоны выставлены в 50 км к северо-востоку от столицы в районе города Коя. Пока не ясно, с какой целью и по чьему указанию частично блокирована столица, передает eadaily.com.

Путчисты объявили о приостановке действия в стране конституции и роспуске парламента, сообщает новостной портал Guinee Matin.

По его данным, с соответствующим заявлением выступил глава мятежников полковник Мамади Думбуя. Он также распорядился закрыть внешние границы Гвинеи и призвал военнослужащих оставаться в казармах.

Новостной портал Guineenews сообщает, что президент страны Альфа Конде арестован военными, как и многие другие высокопоставленные лица, и вывезен в неизвестном направлении. В сети уже есть видео, на которой Конде сидит в окружении задержавших его бойцов спецназа.

Лидер мятежников сообщил, что занял пост лидера Национального комитета по сплочению и развитию. По его словам, целью комитета является объединение всех граждан страны для решения стоящих перед государством проблем.

В Минобороны Гвинеи заявили, что гвардия отразила атаку мятежников из спецназа на президентский дворец. Однако ведомство ничего не сообщило о местонахождении президента страны.

Представитель посольства РФ в Гвинее заявил, что в "дипмиссии все в порядке". Однако находящихся в стране россиян призвали проявлять осторожность.
eadaily.com
  • Сегодня, 17:41
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