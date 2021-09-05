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«Талибан» запретил своим боевикам стрелять в воздух в знак победы — после того как из-за этого в Афганистане за день погибли десятки человек

«Талибан» запретил своим боевикам стрелять в воздух в знак победы — после того как из-за этого в Афганистане за день погибли десятки человек

Движение «Талибан» издало запрет на стрельбу в воздух на территории всего Афганистана. Об этом в своем твиттере сообщил представитель движения Забихулла Муджахид.

Как подчеркивается в инструкции, предназначенной для полевых командиров, стрельба «приводит к гибели и ранениям людей, а также сеет страх среди мирного населения», передает meduza.io.

Против тех, кто продолжит стрелять в воздух, нужно принимать «немедленные и решительные меры», говорится в инструкции. Там подчеркивается, что такой стрельбой часто занимаются и сами члены «Талибана» — и к ним тоже должны применяться санкции.

Вечером 3 сентября, когда руководство «Талибана» объявило о захвате провинции Панджшер (позже оказалось, что эта информация неверна), боевики движения по всей стране начали отмечать это событие, стреляя в воздух. В результате этого от случайных пуль погибли и получили ранения в общей сложности более 70 человек. В Кабуле врачи подтвердили смерть 17 человек и сообщили о 40 раненых.
meduza.io
  • Сегодня, 05:22
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