Израиль является одной из стран в мире, которая вакцинировала большую часть населения от коронавируса. В Израиле заговорили о четвертой дозе инъекции вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 5 сентября, сообщает Le Figaro.
Глава отдела по борьбе с коронавирусом в Израиле Салман Зарка призвал жителей страны подготовиться к введению четвертой дозы вакцины от COVID-19.
"Вирус есть и будет существовать, мы также должны подготовиться к четвертой инъекции", - предупредил Зарка.
Он же не исключил, что и четвертая доза не станет последней, пишет korrespondent.net.
"Если подумать об этом и об уменьшении количества вакцин и антител, кажется, что каждые несколько месяцев, может быть, один раз в год, каждые пять или шесть месяцев, нам потребуется новая инъекция", - заявил професор.
Как известно, Израиль является одной из первых стран в мире, которая вакцинировала большую часть населения от коронавируса. Помимо того, в последние недели Израиль начал кампанию по введению третьей дозы для усиления иммунного ответа у людей, вакцинированных более шести месяцев назад. По данным Министерства здравоохранения страны, более 2,5 миллионов человек уже получили бустер-дозу. korrespondent.net