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Бендерская «Тигина» - обладатель Кубка Приднестровья по футболу
В воскресенье на городском стадионе Бендер провели финал Кубка Приднестровья по футболу. Чемпионский титул в борьбе с рыбницким клубом «Искра» завоевали футболисты бендерской команды «Тигина».
Футболисты «Тигины» жестко прессинговали, были назначены два пенальти, один не забили. В итоге «Тигина» дожала соперника, выиграв со счетом 2:1, передает Радио1.
В розыгрыше кубка первоначально были заявлены 8 команд. Но три клуба - из Первомайска, Днестровска и Григориополя - снялись с турнира.
Чемпионат Приднестровья по футболу продолжается, осталось 5 туров. На победу претендуют обе команды: и «Тигина», и «Искра».
radio.pgtrk.com
- Сегодня, 15:51
- DTV
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