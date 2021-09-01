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Еще одной легендой стало меньше. Ушел Жан-Поль Бельмондо

Еще одной легендой стало меньше. Ушел Жан-Поль Бельмондо

Известный французский актер Жан-Поль Бельмондо скончался на 89-м году жизни. Как сообщает агентство Франс Пресс, о кончине актера сообщил его адвокат.

Причина смерти актера пока не сообщается. Известно, что он долгое время боролся с последствиями инсульта, когда потерял речь и был частично парализован.

Жан-Поль Бельмондо дебютировал в кино в 1957 году, а мировую популярность артист обрел после роли в фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании», вышедшем на экраны в 1960 году. Бельмондо прославился в роли обаятельного бунтаря в "новой волне" европейского кинематографа. В его творческом багаже почти 100 киноработ и 40 театральных постановок. В России он известен по работам в боевиках "Профессионал", "Вне закона" и "На последнем дыхании". Сыграл яркие роли в фильмах «Чочара», «Женщина есть женщина», «Стависки», «Безумный Пьеро», «Обезьяна зимой», «Стукач», «Борсалино», «Сирена с «Миссисипи».

В 1980-е основал собственную кинокомпанию и впервые с начала успешной актерской карьеры вернулся на театральные подмостки.

В 2001 году Жан-Поль Бельмондо перенес инсульт, но в 2008 году после взятого для восстановления перерыва продолжил сниматься в кино. В 2015 году он завершил актерскую карьеру, однако позднее пообещал рассмотреть предложения о съемках, если они поступят.

В 2016 году артист получил «Золотого льва» за вклад в кинематограф.





  • Сегодня, 17:07
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