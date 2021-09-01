На заседании Оперативного штаба при Президенте отмечен продолжающийся рост заболеваемости коронавирусом. В Приднестровье показатели идут вверх не так стремительно, как в других государствах, но негативные тенденции есть.
Неделей ранее среднесуточная заболеваемость составляла 51 случай, то последние данные – в среднем ежедневно 54 заболевших. Пока с нагрузкой справляются два госпиталя – слободзейский и рыбницкий. Их коечный фонд был недавно увеличен и сейчас задействован на 87%. Готов к приему пациентов бендерский стационар. Пока оборудовано полсотни мест. При необходимости их количество смогут утроить. Вадим Красносельский определил дальнейший график расконсервирования инфекционных госпиталей: Тирасполь, Дубоссары, Каменка, Григориополь, Парканы – в таком порядке будут в случае необходимости возвращать статус коронавирусных госпиталей медучреждениям, передает пресс-служба главы государства.
Президент обратил внимание на возросшую сознательность граждан и доверие к системе здравоохранения. Если год назад многие ратовали за домашнее лечение COVID-19, то на сегодняшний день большинство инфицированных настаивает на госпитализации. Из 482 заболевших только на данный момент 90 лечатся амбулаторно.
Говорили на совещании и об опасности несвоевременного обращения за профессиональной медицинской помощью. На минувшей неделе в слободзейском госпитале зафиксировано как никогда много летальных исходов – за семь дней девять умерших. Большинство из них обратились к медикам слишком поздно, до последнего уповая на способность собственного организма справиться с недугом.
На заседании упомянули и детскую заболеваемость коронавирусом. В Слободзее лечение от нового вируса проходят 13 несовершеннолетних, самому младшему из которых три месяца, еще четверо детей – в рыбницком инфекционном стационаре. Среди пациентов COVID-больниц есть и четыре беременные женщины.
В республике продолжается прививочная кампания. На данный момент полный курс вакцинации от коронавируса прошли 92687 человек. Как сообщила Президенту главный санитарный врач Наталья Берил, в ближайшее время ожидается подписание документов, согласно которым Приднестровью будет выделено свыше 2000 доз первого компонента вакцины «Pfizer» и 3100 однокомпонентной «Johnson & Johnson».
Глава государства спрашивал также о наличии и планируемых поставках медикаментов и СИЗ. По информации, озвученной руководством Минздрава, помимо имеющихся в медучреждениях и на складах ведомства запасов, ожидается поступление в республику 500 тысяч одноразовых масок, 240 тысяч респираторов и 50 тысяч тестов для выявления коронавируса.
Интересовался Вадим Красносельский расходом медицинского кислорода. Если на прошлой неделе уходило порядка 134 баллонов в сутки, то вчера израсходовали 158 единиц. Президент напомнил о своем поручении сформировать резерв в 150 тонн и постоянно его пополнять до этого показателя.
Остановился руководитель страны и на такой проблематике, как реабилитация граждан, переболевших коронавирусом. Вадим Красносельский считает необходимым оказывать такую помощь. Глава государства поручил Минздраву проанализировать последствия, с которыми сталкиваются бывшие пациенты COVID-госпиталей, и сформировать перечень медицинских услуг, которые будут оказываться за счет государства. Предполагается, что посткоронавирусное восстановление будет организовано на базе двух учреждений – санаториев «Днестр» и «Днестровские зори». Правительству предстоит проработать механизм, определив категории граждан, которые попадут под действие этой программы, и предусмотреть финансирование.
В свете спортивных событий последнего времени актуальным является вопрос организации футбольных матчей. Большая международная игра ожидается уже 15 сентября. Как отметил министр внутренних дел Виталий Нягу, зрительские трибуны будут заполнены наполовину. Вход на стадион – при наличии на руках именного билета, а также паспорта либо свидетельства о рождении (для детей). Это – требования УЕФА, цель которых – обеспечение безопасности, подчеркнул Вадим Красносельский. president.gospmr.org