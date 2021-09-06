В Молдове горючее подорожает 7 сентября. Национальное агентство по регулированию энергетики объявило о повышении предельных цен на завтра, сообщает moldpres.md.
Так, литр бензина А-95 будет стоить 20,39 лея, что на 16 банов больше, чем в последние дни, а дизельное топливо подорожало на 14 банов и максимальная цена его достигнет в 16,56 лея.
Стоимость на другие виды горючего каждая автозаправочная станция будет устанавливать самостоятельно.
С 1 сентября НАРЭ регулирует цены только на бензин А-95 и дизельное топливо. Все остальные цены устанавливают АЗС.
Ранее сообщалось, что на некоторых АЗС страны газ подорожал на два лея за литр.
В последнее время цена на топливо выросла в несколько раз.
Согласно недавним изменениям в законодательстве, НАРЭ устанавливает максимальные дневные цены на стандартный бензин А-95 и дизельное топливо, в то время как нефтяные компании устанавливают цены на другие виды топлива по своему усмотрению.
Повышение цен на топливо не обошло стороной и Украину. Бензин на АЗС Украины подорожал после публикации новой максимальной цены.
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 6 сентября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз без изменений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 28,88 гривны за литр (+0,03 грн), на бензин А-95 - 29,93 гривны за литр (+0,15 грн), на дизельное топливо - 28,10 гривны за литр (+0,19 грн), на автогаз - 17,48 гривны за литр (0,00 грн).
Минэкономики Украины обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку, по состоянию на 1 сентября. С учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 30,94 грн за литр, дизельного топлива - 28,69 гривны за литр.
Ждет ли Приднестровье рост цен на топливо - покажет лишь время... Напомним, последний рост цен на топливо в Приднестровье было в мае текущего года.