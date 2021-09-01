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В Молдове начнут прививать от коронавируса детей старше 12 лет

В Молдове начнут прививать от коронавируса детей старше 12 лет

По словам Национального агентства общественного здоровья РМ, инициативу одобрили на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.
К вакцинации приступят уже на этой неделе, как только в страну доставят 80 тысяч доз препарата Pfizer, закупленных государством, передает publika.md

"23 августа Национальный комитет экспертов по иммунизации собрался для обсуждения вакцинации 12-летних детей препаратами на основе РНК, тогда и было принято это решение, базирующееся на рекомендации ВОЗ", - рассказал эпидемиолог НАОЗ Вячеслав Гуцу.

Вакцинацию начнут после подписания соответствующего указа Минздравом РМ, сообщают в агенстве. Представители системы здравоохранения заявляют, что не могли запустить вакцинацию раньше из-за небольшого запаса прививок Pfizer.

"В начале поставок препарата этого типа в страну не было достаточного количества Pfizer, чтобы прививать им еще и детей. Его, прежде всего, рекомендуют людям из групп с высоким риском развития тяжелой формы заболевания COVID-19" - отметил Гуцу.

До сих пор в стране была разрешена вакцинация детей старше 16. Первую дозу получили уже 742 школьника, еще 478 детей привились двумя дозами.
publika.md
  • Сегодня, 07:16
  • DTV
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