По словам Национального агентства общественного здоровья РМ, инициативу одобрили на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. К вакцинации приступят уже на этой неделе, как только в страну доставят 80 тысяч доз препарата Pfizer, закупленных государством, передает publika.md
"23 августа Национальный комитет экспертов по иммунизации собрался для обсуждения вакцинации 12-летних детей препаратами на основе РНК, тогда и было принято это решение, базирующееся на рекомендации ВОЗ", - рассказал эпидемиолог НАОЗ Вячеслав Гуцу.
Вакцинацию начнут после подписания соответствующего указа Минздравом РМ, сообщают в агенстве. Представители системы здравоохранения заявляют, что не могли запустить вакцинацию раньше из-за небольшого запаса прививок Pfizer.
"В начале поставок препарата этого типа в страну не было достаточного количества Pfizer, чтобы прививать им еще и детей. Его, прежде всего, рекомендуют людям из групп с высоким риском развития тяжелой формы заболевания COVID-19" - отметил Гуцу.
До сих пор в стране была разрешена вакцинация детей старше 16. Первую дозу получили уже 742 школьника, еще 478 детей привились двумя дозами. publika.md