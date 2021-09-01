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В Приднестровье могут продлить адаптивный карантин до 1 октября

В Приднестровье могут продлить адаптивный карантин до 1 октября

Президент ПМР Вадим Красносельский предложил продлить карантинные меры, введённые в республике для предотвращения распространения коронавируса, до 1 октября.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, правовые нормы, требующие продления, являются составной частью правового механизма реализации государственных мер, направленных на борьбу с COVID-19, пишет novostipmr.com.

«Ввиду необходимости продолжения ведения борьбы с распространением коронавирусной инфекции срок действия отдельных норм законодательных актов требуется продлить до 1 октября 2021 года», - отмечается в документе.

Ранее действие адаптивного карантина продлевалось не один раз, в последний раз срок предусматривался до 15 сентября.

Адаптивный карантин предполагает, в частности, масочный режим, социальную дистанцию, штрафы за нарушение санитарных требований и другие ограничения.

Законопроект главы государства Верховный Совет рассмотрит до 9 сентября.
novostipmr.com
  • Сегодня, 07:23
  • DTV
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