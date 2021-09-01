В Молдове с 1 октября минимальная пенсия для работников с полным стажем составит не менее 2000 леев. Одновременно будет проведена индексация пенсий на 3,86%.
Об этом, 6 сентября, сообщила премьер-министр Республики Молдова Наталья Гаврилица, передает bloknot-moldova.md.
- Правительство доработало проект, мы примем постановления правительства и законопроекты, необходимые для повышения пенсий. Согласно этому проекту, все, кто имеет полный рабочий стаж, будут получать пенсию не менее 2000 леев, а это около 183 тысяч пенсионеров, которые пока получали менее двух тысяч леев в месяц. Повышение составляет в среднем 366 леев, также это повышение положительно скажется на тех, кто имеет неполный рабочий стаж, и они получат в среднем 398 леев. Эти повышения пенсий происходят одновременно с индексацией пенсий на 3,86%. Вырастут и социальные выплаты, - заявила глава правительства, слова которой цитирует noi.md.
Как отметил министр труда и социальной защиты РМ Марчел Спатарь, эти повышения обойдутся государству в 512 миллионов леев в 2021 году, и примерно в 2,1 миллиарда леев в 2022 году.
- Меры были приняты на основе фундаментальных принципов, бенефициарами должны быть самые уязвимые пенсионеры. Мера о повышении минимальной пенсии применяется через механизм надбавок солидарности. У пенсионеров с полным рабочим стажем пенсия будет составлять минимум 2 000 леев, а пенсионерам с неполным трудовым стажем минимальная пенсия будет рассчитываться в соответствии с процентом трудового стажа. Если человек имеет стаж на 90%, необходимый для получения минимальной пенсии, то он получит 90% из пенсии в размере 2000 леев. Разница между минимальной пенсией будет выплачиваться в виде надбавки за солидарность, - пояснил Спатарь.
Председатель парламентской Комиссии по социальной защите, здоровью и семье РМ Дан Перчун призвал всех депутатов проголосовать за этот законопроект.
- Это важный результат, который будет способствовать благополучию нашего народа. К сожалению, в нашей стране беднейшими обычно являются пожилые люди, и повышение минимальной пенсии значительно улучшит их материальное положение. Например, сегодня человек, имеющий инвалидность с детства, получает пособие в размере около 900 леев, после этого повышения будет получать пособие в размере более 1500 леев. Такие меры необходимы и должны быть осуществлены и в дальнейшем. Мы взяли на себя ряд обязательств, в том числе связанных с распределением экономического роста, соответственно, все эти обязательства должны быть выполнены. Я призываю все партии в парламенте поддержать эти меры, - сказал Перчун. bloknot-moldova.md