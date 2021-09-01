Dnestr.TV

 
0

В Молдове с 1 октября минимальная пенсия увеличится до 2000 леев

В Молдове с 1 октября минимальная пенсия увеличится до 2000 леев

В Молдове с 1 октября минимальная пенсия для работников с полным стажем составит не менее 2000 леев. Одновременно будет проведена индексация пенсий на 3,86%.

Об этом, 6 сентября, сообщила премьер-министр Республики Молдова Наталья Гаврилица, передает bloknot-moldova.md.

- Правительство доработало проект, мы примем постановления правительства и законопроекты, необходимые для повышения пенсий. Согласно этому проекту, все, кто имеет полный рабочий стаж, будут получать пенсию не менее 2000 леев, а это около 183 тысяч пенсионеров, которые пока получали менее двух тысяч леев в месяц. Повышение составляет в среднем 366 леев, также это повышение положительно скажется на тех, кто имеет неполный рабочий стаж, и они получат в среднем 398 леев. Эти повышения пенсий происходят одновременно с индексацией пенсий на 3,86%. Вырастут и социальные выплаты, - заявила глава правительства, слова которой цитирует noi.md.

Как отметил министр труда и социальной защиты РМ Марчел Спатарь, эти повышения обойдутся государству в 512 миллионов леев в 2021 году, и примерно в 2,1 миллиарда леев в 2022 году.

- Меры были приняты на основе фундаментальных принципов, бенефициарами должны быть самые уязвимые пенсионеры. Мера о повышении минимальной пенсии применяется через механизм надбавок солидарности. У пенсионеров с полным рабочим стажем пенсия будет составлять минимум 2 000 леев, а пенсионерам с неполным трудовым стажем минимальная пенсия будет рассчитываться в соответствии с процентом трудового стажа. Если человек имеет стаж на 90%, необходимый для получения минимальной пенсии, то он получит 90% из пенсии в размере 2000 леев. Разница между минимальной пенсией будет выплачиваться в виде надбавки за солидарность, - пояснил Спатарь.

Председатель парламентской Комиссии по социальной защите, здоровью и семье РМ Дан Перчун призвал всех депутатов проголосовать за этот законопроект.

- Это важный результат, который будет способствовать благополучию нашего народа. К сожалению, в нашей стране беднейшими обычно являются пожилые люди, и повышение минимальной пенсии значительно улучшит их материальное положение. Например, сегодня человек, имеющий инвалидность с детства, получает пособие в размере около 900 леев, после этого повышения будет получать пособие в размере более 1500 леев. Такие меры необходимы и должны быть осуществлены и в дальнейшем. Мы взяли на себя ряд обязательств, в том числе связанных с распределением экономического роста, соответственно, все эти обязательства должны быть выполнены. Я призываю все партии в парламенте поддержать эти меры, - сказал Перчун.
bloknot-moldova.md
  • Сегодня, 07:37
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Бендерах взорвали банкомат
  • Геннадия Чорбу освободили в здании суда
  • Автомобилям с номерами Приднестровья запрещено движение ...
  • В добрый путь! 1 сентября в Бендерской гимназии №2
  • Козак заявил, что удовлетворен переговорами с Санду
  • Врач обратился в Раввинский суд по поводу коронавирусно ...
  • Смогут ли граждане Молдовы попасть в Россию в сентябре?
  • Украина начала пропускать автомобили на приднестровских ...
  • Одесская таможня опровергла отсрочку запрета на приднес ...
  • Крупный пожар в Бендерах. Горел один из элеваторов на к ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Бендерах взорвали банкомат
  • Геннадия Чорбу освободили в здании суда
  • Автомобилям с номерами Приднестровья запрещено движение ...
  • В добрый путь! 1 сентября в Бендерской гимназии №2
  • Козак заявил, что удовлетворен переговорами с Санду
  • Врач обратился в Раввинский суд по поводу коронавирусно ...
  • Смогут ли граждане Молдовы попасть в Россию в сентябре?
  • Украина начала пропускать автомобили на приднестровских ...
  • Одесская таможня опровергла отсрочку запрета на приднес ...
  • Крупный пожар в Бендерах. Горел один из элеваторов на к ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна