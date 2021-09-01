Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил разрешить болельщикам посещать выездные матчи своих команд под эгидой организации. Об этом сообщили на сайте организации, передает rtvi.com.
Изменения вступят в силу со следующей недели. Это решение распространяется на матчи еврокубков и национальных сборных. Болельщики смогут посещать игры на выезде при условии соблюдения требований к передвижениям, которые ввели власти соответствующих стран.
Организация Футбольные болельщики Европы (FSE) до этого несколько раз призывала УЕФА отменить запрет для болельщиков гостевых команд посещать матчи еврокубков. С таким же призывом выступили несколько европейских клубов.
На следующей неделе — с 14 по 16 сентября — пройдут первые матчи групповых этапов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.
Добавим, что запрет был введён на фоне пандемии коронавируса. rtvi.com