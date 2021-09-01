6 сентября 2021 года на площадке Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики состоялось совещание по вопросу предоставления возможности ученикам 9-11 классов организаций общего образования в течение учебного года освоить профессию и получить документ государственного образца о присвоении соответствующей квалификации.
Как отмечалось раннее, профессиональная подготовка учащихся школ позволяет им «попробовать» себя в одной из профессий и подготовиться к реальной жизни.
В 2021-2022 учебном году данная возможность предоставляется только ученикам школ из г.Бендеры, г.Дубоссары, г.Слободзея и г.Каменка, сообщается на сайте ведомства.
В ГОУ СПО «Бендерский торгово-технологический техникум» выделено 40 бюджетных мест на профессиональную подготовку по профессиям: оператор швейного оборудования и сборщик обуви.
В ГОУ СПО «Слободзейский политехнический техникум» выделено 60 бюджетных мест на профессиональную подготовку по профессиям: маляр строительный; тракторист и повар.
В ГОУ СПО «Дубоссарский индустриальный техникум» - 40 мест на профессиональную подготовку по профессиям: кондитер и слесарь по ремонту автомобилей.
В ГОУ СПО «Каменский политехнический техникум им.И.С.Солтыса» - 30 мест на профессиональную подготовку по профессиям: повар и слесарь по ремонту автомобилей.
Как оказалось, самыми активными оказались школьники из городов Дубоссары и Каменки. Желающих оказалось больше, чем количество выделенных мест на обучение.
Как было отмечено на совещании у ребят есть еще время определиться до конца недели.
За справками можно обратиться в техникумы по телефонам:
22349 - ГОУ СПО «Каменский политехнический техникум им. И.С. Солтыса».
Кроме того, к концу недели Министерство просвещения совместно с руководителями организаций среднего профессионального образования рассмотрят возможность расширить спектр предлагаемых профессий. minpros.info