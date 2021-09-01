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Профобразования для старшеклассников. В новом учебном году получить профессию могут школьники из Бендер, Дубоссар, Слободзеи и Каменки

Профобразования для старшеклассников. В новом учебном году получить профессию могут школьники из Бендер, Дубоссар, Слободзеи и Каменки

6 сентября 2021 года на площадке Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики состоялось совещание по вопросу предоставления возможности ученикам 9-11 классов организаций общего образования в течение учебного года освоить профессию и получить документ государственного образца о присвоении соответствующей квалификации.

Как отмечалось раннее, профессиональная подготовка учащихся школ позволяет им «попробовать» себя в одной из профессий и подготовиться к реальной жизни.

В 2021-2022 учебном году данная возможность предоставляется только ученикам школ из г.Бендеры, г.Дубоссары, г.Слободзея и г.Каменка, сообщается на сайте ведомства.

В ГОУ СПО «Бендерский торгово-технологический техникум» выделено 40 бюджетных мест на профессиональную подготовку по профессиям: оператор швейного оборудования и сборщик обуви.

В ГОУ СПО «Слободзейский политехнический техникум» выделено 60 бюджетных мест на профессиональную подготовку по профессиям: маляр строительный; тракторист и повар.

В ГОУ СПО «Дубоссарский индустриальный техникум» - 40 мест на профессиональную подготовку по профессиям: кондитер и слесарь по ремонту автомобилей.

В ГОУ СПО «Каменский политехнический техникум им.И.С.Солтыса» - 30 мест на профессиональную подготовку по профессиям: повар и слесарь по ремонту автомобилей.

Как оказалось, самыми активными оказались школьники из городов Дубоссары и Каменки. Желающих оказалось больше, чем количество выделенных мест на обучение.

Как было отмечено на совещании у ребят есть еще время определиться до конца недели.

За справками можно обратиться в техникумы по телефонам:

75221 - ГОУ СПО «Бендерский торгово – технологический техникум»;

24181 - ГОУ «Слободзейский политехнический техникум»;

35334 - ГОУ СПО «Дубоссарский индустриальный техникум»;

22349 - ГОУ СПО «Каменский политехнический техникум им. И.С. Солтыса».

Кроме того, к концу недели Министерство просвещения совместно с руководителями организаций среднего профессионального образования рассмотрят возможность расширить спектр предлагаемых профессий.
minpros.info
  • Вчера, 22:53
  • DTV
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