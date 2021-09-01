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Украинские СМИ: UEFA запретит гражданам Украины посещение матча Лиги Чемпионов "Шериф" - "Шахтер"
UEFA запретит гражданам Украины посетить матч группового этапа Лиги Чемпионов "Шериф" - "Шахтер", сообщает главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков, сообщает ua.tribuna.com.
- Есть сведения, что UEFA с подачи УАФ (Украинской ассоциации футбола - прим.МФ) запретит гражданам Украины посещение матча Лиги Чемпионов "Шериф" - "Шахтер".
Разумеется, это не распространяется на членов официальной делегации. Речь о болельщиках, у которых при входе на стадион будут проверять паспорта, - написал Франков.
Напомним, матч "Шериф" - "Шахтер" состоится 15 сентября в Тирасполе. Начало - 19.45.
ua.tribuna.com
фото: moldova.sports.md
- Вчера, 23:00
- DTV
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