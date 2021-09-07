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В Молдове НАРЭ объяснило новый рост цен на топливо ураганом в США

В Молдове НАРЭ объяснило новый рост цен на топливо ураганом в США

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) вновь повысило максимальные розничные цены на основные нефтепродукты.

Таким образом, цена 95-го бензина составит 20,53 лея за литр, а дизельного топлива — 16,63 лея за литр.

НАРЭ объясняет новое повышение ростом цен на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин. Цены поднимаются вследствие сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана "Ида" на восточном побережье США и задержек с возобновлением производства топлива в Мексиканском заливе, пишет sputnik.md.

Как устанавливаются предельные цены на топливо в Молдове

Начиная со 2 сентября НАРЭ публикует на своем официальном сайте максимальные розничные цены на основные нефтепродукты типового образца. Это бензин А95 и дизельное топливо. Опубликованные цены являются предельными для всех АЗС в стране.

Ранее агентство изменило свое предыдущее решение, по которому устанавливались наценки для оптовой торговли основными нефтепродуктами, а также для оптовой и розничной продажи сжиженного газа.
sputnik.md
  • Вчера, 23:07
  • DTV
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