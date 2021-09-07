Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) вновь повысило максимальные розничные цены на основные нефтепродукты.
Таким образом, цена 95-го бензина составит 20,53 лея за литр, а дизельного топлива — 16,63 лея за литр.
НАРЭ объясняет новое повышение ростом цен на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин. Цены поднимаются вследствие сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана "Ида" на восточном побережье США и задержек с возобновлением производства топлива в Мексиканском заливе, пишет sputnik.md.
Как устанавливаются предельные цены на топливо в Молдове
Начиная со 2 сентября НАРЭ публикует на своем официальном сайте максимальные розничные цены на основные нефтепродукты типового образца. Это бензин А95 и дизельное топливо. Опубликованные цены являются предельными для всех АЗС в стране.
Ранее агентство изменило свое предыдущее решение, по которому устанавливались наценки для оптовой торговли основными нефтепродуктами, а также для оптовой и розничной продажи сжиженного газа. sputnik.md