Мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19, но ситуация в регионах различается, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.
"Это плато находится на достаточно высоком уровне интенсивности. Таким образом, регистрируется около 4,4-4,5 миллиона случаев каждую неделю, и это, безусловно, является заниженной оценкой истинного числа случаев, которые действительно происходят во всем мире", — пояснила она, передает ria.ru
Кроме того, по данным ВОЗ, в мире каждую неделю фиксируют 67-68 тысяч летальных исходов от коронавируса.
Ван Керкхове указала, что в Южной и Северной Америке число случаев заражения и количество смертельных исходов увеличивается. В Европе фиксируют снижение заболеваемости, но растет число летальных исходов. В Азии и смертность, и заболеваемость COVID-19 снижаются.