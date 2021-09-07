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ВОЗ сообщила о выходе заболеваемости COVID-19 в мире на плато

ВОЗ сообщила о выходе заболеваемости COVID-19 в мире на плато

Мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19, но ситуация в регионах различается, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.

"Это плато находится на достаточно высоком уровне интенсивности. Таким образом, регистрируется около 4,4-4,5 миллиона случаев каждую неделю, и это, безусловно, является заниженной оценкой истинного числа случаев, которые действительно происходят во всем мире", — пояснила она, передает ria.ru

Кроме того, по данным ВОЗ, в мире каждую неделю фиксируют 67-68 тысяч летальных исходов от коронавируса.

Ван Керкхове указала, что в Южной и Северной Америке число случаев заражения и количество смертельных исходов увеличивается. В Европе фиксируют снижение заболеваемости, но растет число летальных исходов. В Азии и смертность, и заболеваемость COVID-19 снижаются.

ria.ru
  • Вчера, 23:11
  • DTV
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