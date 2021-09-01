Председатель ПСРМ Игорь Додон не исключает, что Майя Санду и Владимир Зеленский тайно обсуждали вопрос о расширении Новоднестровской ГЭС на Украине, в результате чего большая часть молдавских потребителей может остаться без питьевой воды.
Лидер социалистов заявил в эфире телеканала Primul în Moldova, что этим объясняется отсутствие реакции властей Кишинева на строительство новых турбин на этой гидроэлектростанции, сообщает noi.md «Совершенно очевидно, что у них была договоренность, не зря все структуры государства молчат. Они создали Министерство окружающей среды. Почему это министерство не обсуждает проблему Днестра? В Кишинев поступает вода из Днестра, и мы видим состояние реки, мы понимаем, что это связано со строительством новых турбин. Когда мы были у власти, мы заняли четкую позицию протеста. Какова реакция правительства Гаврилицы? Мы ее не видим. Мы продолжим следить за ситуацией», – отметил Додон.
Украина объявила, что расширит Новоднестровскую ГЭС за счет строительства новых турбин на Днестре. По мнению экспертов, в том числе украинских, этот проект может усилить сейсмическую активность в регионе, ухудшить качество воды и нарушить функционирование экосистемы Среднего и Нижнего Днестра и а дельты. Все это создаст значительные трудности в водоснабжении Республики Молдова.