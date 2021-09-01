Dnestr.TV

 
0

Молдова может остаться без питьевой воды из-за секретных договоренностей

Молдова может остаться без питьевой воды из-за секретных договоренностей

Председатель ПСРМ Игорь Додон не исключает, что Майя Санду и Владимир Зеленский тайно обсуждали вопрос о расширении Новоднестровской ГЭС на Украине, в результате чего большая часть молдавских потребителей может остаться без питьевой воды.

Лидер социалистов заявил в эфире телеканала Primul în Moldova, что этим объясняется отсутствие реакции властей Кишинева на строительство новых турбин на этой гидроэлектростанции, сообщает noi.md
«Совершенно очевидно, что у них была договоренность, не зря все структуры государства молчат. Они создали Министерство окружающей среды. Почему это министерство не обсуждает проблему Днестра? В Кишинев поступает вода из Днестра, и мы видим состояние реки, мы понимаем, что это связано со строительством новых турбин. Когда мы были у власти, мы заняли четкую позицию протеста. Какова реакция правительства Гаврилицы? Мы ее не видим. Мы продолжим следить за ситуацией», – отметил Додон.

Украина объявила, что расширит Новоднестровскую ГЭС за счет строительства новых турбин на Днестре. По мнению экспертов, в том числе украинских, этот проект может усилить сейсмическую активность в регионе, ухудшить качество воды и нарушить функционирование экосистемы Среднего и Нижнего Днестра и а дельты. Все это создаст значительные трудности в водоснабжении Республики Молдова.
  • Сегодня, 10:46
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Бендерах взорвали банкомат
  • В добрый путь! 1 сентября в Бендерской гимназии №2
  • Геннадия Чорбу освободили в здании суда
  • Автомобилям с номерами Приднестровья запрещено движение ...
  • Козак заявил, что удовлетворен переговорами с Санду
  • Врач обратился в Раввинский суд по поводу коронавирусно ...
  • Украина начала пропускать автомобили на приднестровских ...
  • Смогут ли граждане Молдовы попасть в Россию в сентябре?
  • Одесская таможня опровергла отсрочку запрета на приднес ...
  • Крупный пожар в Бендерах. Горел один из элеваторов на к ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Бендерах взорвали банкомат
  • В добрый путь! 1 сентября в Бендерской гимназии №2
  • Геннадия Чорбу освободили в здании суда
  • Автомобилям с номерами Приднестровья запрещено движение ...
  • Козак заявил, что удовлетворен переговорами с Санду
  • Врач обратился в Раввинский суд по поводу коронавирусно ...
  • Украина начала пропускать автомобили на приднестровских ...
  • Смогут ли граждане Молдовы попасть в Россию в сентябре?
  • Одесская таможня опровергла отсрочку запрета на приднес ...
  • Крупный пожар в Бендерах. Горел один из элеваторов на к ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна