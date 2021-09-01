В Приднестровье законодательно утверждена дистанционная работа Соответствующие поправки в Трудовой кодекс приняты Верховным Советом 8 сентября текущего года. На сегодняшнем заседании парламентарии в окончательном чтении приняли изменения и дополнения в Трудовой кодекс ПМР, регулирующие дистанционную работу. Новации в первую очередь защищают права работающих на «удалёнке». В частности, отмечается, что на них распространяется действие всех норм трудового права наравне с теми, кто трудится в обычном режиме.
Законодатели предусмотрели и обмен между работодателем и работником документами об устройстве (переходе) на дистанционную работу в электронном виде. По требованию работодателя соответствующий договор может иметь нотариальное заверение. В свою очередь работник может потребовать от работодателя отметки о дистанционном характере исполнения служебных обязанностей в трудовой книжке. Это достаточно важно в случаях, если «удалёнка» совмещена с работой в другом месте. Особо в пояснительной записке к законопроекту оговаривается, что внесён он на рассмотрение парламентариями в рамках гармонизации приднестровского законодательства с российским.