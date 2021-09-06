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США спонсировали изучение коронавируса еще до начала пандемии

США спонсировали изучение коронавируса еще до начала пандемии
США выделили $3 млн на исследование коронавируса в 2014-2019 годах в Китае
США спонсировали изучение коронавирусов и выделили более трех миллионов долларов, в том числе институту вирусологии в Ухане. Об этом сообщает интернет-журнал Intercept.

Отмечается, что в распоряжении издания оказалось 900 страниц материалов на тему американского финансирования исследований в Китае. Так, например, от Национальных институтов здоровья в 2014-2019 годах выдавался грант на выяснение возможности передачи вируса от летучих мышей человеку, сообщает lenta.ru


«Проект призван помочь выяснить, какие факторы позволяют животным коронавирусам развиваться и проникать в человеческую популяцию через изучение разнообразия вирусов в критической группе животных (летучие мыши) в местах с высоким риском зарождения (рынки дикой природы) в очаге появления новых заболеваний (Китай)», — пишет Intercept.

Отмечается, что документы содержат несколько важных деталей об исследованиях в Ухане. Документы вновь заставляют думать о том, что пандемия могла начаться в результате утечки из лаборатории, заключило издание.

В конце августа американские спецслужбы завершили расследование происхождения новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Разведка пришла к выводу, что коронавирус не является разработкой биологического оружия. При этом остается неясным, как именно появилась данная инфекция.
  • Сегодня, 14:09
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