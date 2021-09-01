Программа по сохранению памятников будет действовать в 2022 и 2023 годах. Верховный Совет поддержал законопроект о продлении срока выполнения работ по ремонту объектов культурного наследия. За предстоящие два года планируют завершить 8 начатых объектов и дополнительно восстановить 5 памятников: монумент Ленину по улице 25 Октября в Тирасполе, Мемориал жертвам фашизма в Дубоссарах, в Бендерах – Мемориал воинской славы, здание железнодорожного вокзала, дом Флеммера и смотровая башня на территории бывшего лагеря «Лира». В бюджет государственной целевой программы дополнительно заложат 6 миллионов рублей. Депутаты Верховного Совета сегодня приняли законопроект сразу в двух чтениях, сообщается на сайте ВС ПМР. По словам председателя Комитета по образованию и культуре Игоря Буги, памятники – это история государства, которая достанется последующим поколениям.
«Памятник Ленину – самый большой в Европе, туристы к нему ходили, ходят и будут ходить дальше, потому что равного ему нет. Бендеры – это вообще город воинской славы с такой историей, о которой можно говорить бесконечно, в том числе и ж/д вокзал. С учетом мнения главы государства, видения правительства и Верховного Совета нам надо развивать туристическую сферу. Это очень важно. Существует опыт весьма небольших государств, у которых основные доходы в бюджет поступают именно от туризма. В этом плане у этих государств нам надо учиться и формировать туристическую инфраструктуру. И мы это делаем потихоньку, по мере возможности», – сказал Игорь Буга.
Изначально в программу по сохранению памятников, требующих неотложного ремонта, входили 26 объектов. После внесения поправок в списке – уже 31 памятник. Как рассказала начальник управления исторического и культурного наследия Госслужбы по культуре Марина Кашлева, объекты, включенные в ГЦП, в основном посвящены Великой Отечественной войне, павшим воинам. Большинство из них были отремонтированы и приведены в надлежащее состояние к 75-летию Великой Победы.
«Сегодня в государственном реестре – более двух тысяч объектов, включая памятники археологии. Все они находятся под охраной государства и должны быть в надлежащем состоянии, чтобы можно было сюда приводить туристов, чтобы можно было воспитывать молодежь на примерах наших героев, кому посвящены памятники и Мемориалы Славы», – отметила Марина Кашлева.
На 2023 год запланировано восстановление здания бывшей дачи Флеммера и смотровой башни. Объекты относятся к бендерскому избирательному округу №3 «Борисовский». Депутат Верховного Совета по округу Олег Петрик на всех уровнях поднимал вопрос, касающийся проведения ремонта исторических объектов, который не раз задавали жители Борисовки. Строения XIX века расположены на большой территории лагеря «Лира», не работающего с 2006 года.
«Это достаточно интересные архитектурные сооружения. К сожалению, в связи с тем, что этот объект не эксплуатировался, разрушена крыша здания дачи и оно находится на грани полного разрушения. Допустить этого нельзя было. Мы прошли все возможные инстанции, круглые столы, комиссии, встречи. Поднимали этот вопрос на всех уровнях. Я считаю нашей победой, что эти объекты были включены в государственную программу. Финансирование – порядка 3 миллионов рублей. Это говорит о том, что эти объекты будут спасены и будут дальше жить», – подчеркнул Олег Петрик.
Депутат Верховного Совета по округу «Борисовский» также отметил, что в настоящий момент рассматривается вопрос о создании на территории бывшего лагеря «Лира» дома престарелых. Это инициатива Президента ПМР и главы бендерской госадминистрации, поддержанная многими жителями микрорайона Борисовка.
«На этом объекте отличная экосистема, около 5 гектаров территории. Хорошая инфраструктура, часть из которой может быть восстановлена, но это уже следующий этап. Сегодня мы говорим о том, что первый шаг сделан. Финансирование государства на восстановление исторических объектов заложено. Смотровая башня находится на пригорке, с нее виден весь город. Можно увидеть и Бендерскую крепость, и похожую башню на входе. Кроме этого, как говорят экологи, когда строилась эта дача, место для смотровой башни было выбрано в соответствии с Розой ветров, даже можно ощущать черноморский бриз», – добавил Олег Петрик.
Законопроект о продлении срока действия госпрограммы по сохранению памятников и включении в нее дополнительных объектов принят Верховным Советом сразу в двух чтениях и направлен на подпись президенту. vspmr.org