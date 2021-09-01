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В Молдове снижается уровень безработицы

В Молдове снижается уровень безработицы

Во втором квартале 2021 года количество безработных в Республике Молдова насчитывало 31,4 тысячи человек. Показатель ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда количество безработных составляло 36,2 тысячи, сообщает Национальное бюро статистики.

Безработица в большей степени затронула мужчин. Их количество составило 52,7% от общего числа безработных. Безработные в городах составили 53,6% от общего числа безработных, пишет lisa.md ссылаясь на Agora.

Уровень безработицы на уровне страны составил 3,6%, что ниже, чем во втором квартале 2020 года, когда этот индекс составлял 4,2%.

Уровень безработицы среди мужчин составил 3,5%, среди женщин — 3,7%. В городской местности уровень безработицы составил 4,4%, а в сельской местности — 3%.

Среди людей в возрасте 15-24 лет уровень безработицы составил 7,1%, в значении этого показателя зафиксированы значительные различия по полу (1,2% для мужчин и 18,7% — женщин), а в возрастной категории 15-29 лет этот показатель имел значение 6,4% (5,5% мужчин и 7,7% женщин).
lisa.md
  • Вчера, 21:35
  • DTV
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