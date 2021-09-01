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Билеты на матч «Шериф»-«Шахтер» раскупили за сутки. Но есть еще один шанс заполучить билет

Билеты на матч «Шериф»-«Шахтер» раскупили за сутки. Но есть еще один шанс заполучить билет

Билеты на первый матч «Шерифа» и «Шахтера» в групповом этапе Лиги чемпионов, который состоится на стадионе в Тирасполе 15 сентября, уже раскупили. Как сообщили 8 сентября СМИ, прошло меньше суток, с тех пор как билеты поступили в продажу.

На Lions Arena разыграют 5 билетов на матч «Шериф» - «Шахтёр». Розыгрыш проведут 10 сентября во время показа фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Фильм о легендарном вратаре «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» покажут 10 сентября на большом экране на футбольном поле.

Перед показом фильма выступит вратарь сборной Молдовы (с 2000 по 2006 год) Евгений Хмарук. Он поделится опытом вратарской игры.

После киносеанса зрителей ждет розыгрыш 5 билетов на матч «Шериф» - «Шахтёр». Как отмечают организаторы, это последний шанс заполучить заветные билеты, т. к. в открытой продаже они уже закончились.

Начало сеанса в 19:30, билеты можно приобрести в онлайн-кассе.

Напомним, что во время матча между «Шерифом» и «Шахтером» на трибунах стадиона, рассчитанных на 13 тыс. зрителей, можно будет занять не более половины мест. Администрация стадиона отметит места, которые нельзя занимать. Также, согласно решению властей, все зрители на входе должны будут предъявить именной билет, паспорт или свидетельство о рождении.

После матча с донецким «Шахтером» «Шериф» отправится в Мадрид, чтобы сыграть первый матч с командой «Реал». Матч назначили на 22:00.

Далее запланирован матч с итальянским «Интером» — он пройдет в Милане 19 октября в 22:00. Следующие две игры состоятся в Тирасполе — 3 ноября «Шериф» будет играть с «Интером», а 24 ноября — с командой «Реал Мадрид». Оба матча начнутся в 22:00. Последний матч состоится в Киеве 7 декабря, в 22:00 — «Шериф» снова встретится с «Шахтером».
  • Вчера, 21:42
  • DTV
  • Просмотров: 43
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