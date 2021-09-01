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Приговоренный к смертной казни бесланский террорист через 15 лет попросил пересмотреть приговор

Приговоренный к смертной казни бесланский террорист через 15 лет попросил пересмотреть приговор

Единственный выживший боевик в Беслане надеется выйти из тюрьмы, где по решению Верховного суда Владикавказе он должен сидеть до конца жизни. Нурпаша Кулаев через 17 лет после захвата школы №1 просит пересмотреть его дело. Обращение от заключенного самой суровой российской тюрьмы «Полярная сова» поступило в аппарат Уполномоченного по правам человека Северной Осетии.

Подробности письма не разглашаются, но известно, что Кулаев запросил некоторые материалы своего многотомного дела и утверждает, что адвокат Альберт Плиев защищал его в суде некачественно, пишет stav.kp.ru.

- Обращение Кулаева будет рассмотрено в течение 30 дней, - прокомментировали в аппарате Уполномоченного по правам человека в республике.

Напомним, что бесланский террорист Нурпаша Кулаев не считает себя виновным в теракте. Во время допроса на суде он пояснял прокурору и потерпевшим, что оказался в школе не по своей воле. Утверждал, что старший брат Ханпаша Кулаев, который был членом банды Руслана Хучбарова, известного как «Полковник», заставил его. И сам он до последнего не знал, куда едет их автомобиль.

Кроме того, Нурпаша уверял, что на его руках нет крови. Свидетели, надо сказать, тоже не видели, чтобы Кулаев в кого-либо стрелял. А одна из заложниц отмечала, он специально делал вид, что не замечает, как она осматривала сумки в поисках лекарств, когда больше тысячи человек находились в спортивном зале школы.

Тем не менее после 8 месяцев судебного процесса 26 мая 2006 года Нурпашу Кулаева признали виновным в терроризме, убийстве двух и более человек, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и других преступлениях. Он был приговорен к высшей мере наказания - смертной казни, но ввиду моратория, ее заменили на пожизненное заключение в колонии особого режима.

Интересы единственного выжившего террориста в суде представлял Альберт Плиев из адвокатской конторы «Центральная» во Владикавказе

stav.kp.ru
  • Вчера, 21:56
  • DTV
  • Просмотров: 42
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