Американская новостная организация The Intercept получила в свое распоряжение документы о том, как нью-йоркская EcoHealth Alliance за бюджетные деньги проводила масштабные исследования коронавирусов в Китае и создавала искусственные в США. 900 страниц детальной информации стали доступны The Intercept в рамках иска, который она подала к Национальным институтам здоровья (NIH) на основе закона «О свободе информации». Организация опубликовала документы. Оказывается, в США создали не менее четырех искусственных коронавирусов, сообщает eadaily.com.
«Это дорожная карта по исследованиям с высоким риском, которые могли привести к нынешней пандемии», — заявил The Intercept исполнительный директор U.S. Right To Know Гарри Рускин.
Документы содержат критическую информацию о проведенных в Ухане исследованиях, включая создание новых коронавирусов, отметил молекулярный биолог из Университета Рутгера Ричард Эбрайт.
Сама опубликованная информация содержит пакет документов о гранте Министерства здравоохранения США (HHS) «Понимание риска вирусной опасности летучих мышей», который оно выделило EcoHealth Alliance. Речь идет об исследованиях, которые проводили в 2014—2019 годах на сумму $ 3,1 млн, из которых около $ 750 тыс. получил Уханьский институт вирусологии.
Кроме него, основными участниками исследований также стали Восточно-Китайский педагогический институт из Шанхая, Юньнаньский институт по контролю и предотвращению эндемических заболеваний, Гуандунский центр по контролю и предотвращению эндемических заболеваний и Университет Северной Каролины.
Проект состоял из нескольких этапов. Первый — сбор анализов. Их собирались взять у тысяч летучих мышей, живущих в дикой природе на юге Китая, и у 1,66 тыс. человек, которые имеют отношение к охоте и торговле животными на рынках четырех провинций страны. Кроме того, исследования распространялись, например, на хорьков, которыми торгуют на рынке. У самих ученых, как говорится в документах, к тому времени уже были в распоряжении анализы более пяти тысячи летучих мышей и грызунов. Их получили во время предыдущих и текущих проектов, которые покрывали две трети территории Китая.
Судя по документам, собранные анализы должны были отправить в лабораторию Уханьского института вирусологии. Там ученые собирались обнаружить уже известные и новые коронавирусы, изучить возможность их межвидовой передачи и провести эксперименты на мышах, заразив их WIV1, который на 99,9% совпадает с коронавирусом атипичной пневмонии (SARS-Cov). После чего материалы из Уханя должны были отправиться в США.
«Моя лаборатория уже установила несколько первичных клеточных линий летучих мышей, способна сгенерировать псевдовирусы, и у нас есть опыт в каждой лабораторной технике, которая требуется для этого проекта», — говорится в отдельном сообщении профессора Ши Чжэнли. Коллеги называют ее Бэтвумен, потому что она провела в экспедициях за летучими мышами более 16 лет и занимается коронавирусами с 2002 года. Именно с Ши Чженгли президент EcoHealth Alliance Питер Дашак ранее проводил исследования, когда выяснилось, что первый коронавирус SARS-CoV, эпидемия которого вспыхнула в Китае в 2002—2003 годах, произошел от летучих мышей. В документах EcoHealth Alliance указывает, что поимка летучих мышей, сбор анализов и проведение исследований — рискованная операция. Однако, как сообщала организация, все участники примут необходимые меры защиты, а в Ухане задействуют лабораторию третьего уровня безопасности.
«Экспериментальная работа с использованием мышей будет проведена в Центре экспериментов с животными с уровнем безопасности 3 Уханьского института вирусологии и в Университете Северной Каролины», — говорится в документах. В них добавляли, что планировали использовать до 120 мышей.
Как заявила The Intercept молекулярный биолог из Broad Institute Алина Чан, документы показывают, что к теории лабораторной утечки вируса в EcoHealth Alliance должны относиться серьезно.
Насколько масштабными были работы, говорит исследование «Открытие богатого генофонда связанных с SARS коронавирусов у летучих мышей позволяет по-новому взглянуть на происхождение коронавируса SARS», которое опубликовали в ноябре 2017 года.
«Мы провели пятилетнее исследование (с апреля 2011 года по октябрь 2015 года) по поиску SARSr-CoVs в летучих мышах в одном месте их обитания — поблизости к городу Кунминг в провинции Юньнань. Там преимущественно живут подковоносые летучие мыши. Мы собрали 602 мазка и образца фекалий и протестировали их на наличие коронавирусов. 84 образца дали положительный результат», — говорится в работе. Ученые уточнили, что в 64 случаях из 84 обнаружили вирусы SARS-CoV. 11 оказались новыми для исследователей. Они пополнили коллекцию лаборатории Уханя, и как раз в то время в Уханьском институте вирусологии появился самый близкий к SARS-CoV-2, который вызывает Covid-19, штамм коронавируса BatCov RaTG13. Информацию об этом разместила на сайте NCBI профессор Ши Чжэнли.
Впрочем, проект не ограничивался одними исследованиями, но и предполагал создание искусственного вируса и его проверку на заражение человека.
«Наш проект направлен на понимание риска заражения человека коронавирусом SARS летучих мышей. Мы создадим химерный SARSr-CoVs и оценим его способность инфицировать клетки hACE2, bACE2, cACE2 Vero, Hela, первичные эпителиальные клетки дыхательных путей человека и, возможно, клетки CaCo. Затем для оценки патогенности и клинических признаков мы проведем экспериментальное инфицирование мышей», — приводятся в документах планы EcoHealth Alliance.
Они осуществились. Уже в ноябре 2015 года на сайте Национального центра биотехнологической информации США (NCBI) появилось исследование «SARS-подобный кластер циркулирующего коронавируса летучей мыши представляет угрозу человечеству». В нем ученые Университета Северной Каролины, Гарвардской медицинской школы, Национального центра токсикологических исследований, питания и медикаментов, Швейцарского института микробиологии и лаборатории специальных патогенов и биобезопасности Уханьского института вирусологии сообщили о создании химерного вируса — из поверхностных белков SHC014 и вируса SARS, адаптированного для того, чтобы вырасти в мыши и мимикрировать в человеческое заболевание.
«Появление тяжелого острого респираторного синдрома коронавируса (SARS-CoV) и ближневосточного респираторного синдрома (MERS-CoV) подчеркивает угрозу межвидовой передачи, которая приводит к вспышкам заболеваний среди людей. В работе мы исследуем потенциал вируса, подобного SARS, SHC014-CoV, который в настоящее время циркулирует в популяциях китайских подковоносых летучих мышей. Используя систему обратной генетики SARS-CoV, мы создали и охарактеризовали химерный вирус», — говорится во вступлении к исследованиям.
Что получили ученые, так это доказательство того, что химерный вирус может заразить человеческие клетки. В исследованиях говорится, что мыши подверглись эвтаназии, а все опыты с ними проходили непосредственно в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл.
Насколько вирус оказался опасным, можно судить по тому, что ученые выяснили: в мире не было ни профилактических, ни иммунотерапевтических средств для защиты от инфицирования.
«Оценка доступных иммунотерапевтических и профилактических методов на основе атипичной пневмонии показала низкую эффективность: они не смогли нейтрализовать и защитить от инфицирования CoV с использованием нового белка-шипа», — сообщили исследователи.
Многие ученые, как сообщало научное издание Nature, задались тогда вопросом, а оправдывает ли работа тот потенциальный риск, который она создала. Вирусолог парижского Института Пастера Симон Вейн-Хобсон заметил, что исследователи создали новый вирус, который очень хорошо развивается в человеческих клетках: «Если произойдет его утечка, никто не может предсказать траекторию».
Примечательно, что искусственные вирусы в США продолжили создавать и после 2015 года. Так, на четвертый год исследований появились три новых химерных коронавируса (со спайк-белками SHC014, WIV16 и Rs4231), говорится в отчете EcoHealth в 2018 году. Вирусы также испытали на мышах и планировали создать еще и искусственный вирус ближневосточного респираторного синдрома (MERS). Но о его судьбе в документах ничего не говорится .
Из документов, полученных организацией The Intercept
Как пишет американская ProPublica, поводов считать, что в лаборатории Университета Северной Каролины произошла утечка Covid-19, может быть не меньше, чем в Ухане. В последние годы там произошло несколько инцидентов, связанных с генетически модифицированными коронавирусами, но в университете их почти не заметили, отмечает издание. Так, в феврале 2016 года подопытная инфицированная мышь прокусила перчатку и укусила за безымянный палец лаборантку. Однако женщину не поместили на карантин, а обязали лишь носить в общественных местах хирургическую маску и сообщать о своей температуре два раза в день. Похожих происшествий в лаборатории Университета Северной Каролины произошло не менее шести. А седьмое случилось 21 апреля 2020 года. Тогда инфицированная мышь укусила палец лаборанта при взвешивании. В этот раз, правда, пишет ProPublica, мужчину обязали уйти на самостоятельный карантин на две недели. Однако пандемия показала, что болезнь может развиваться и без внешних признаков, и где гарантии, что именно американская лаборатория не стала источником утечки нового коронавируса, замечает издание.
Как сообщало EADaily, в июне президент EcoHealth Alliance Питер Дашак покинул комиссию ООН по расследованию причин Covid-19. Скандал разразился из-за того, что его организация проводила масштабные исследования летучих мышей и коронавирусов в Китае и тратила федеральные деньги в том числе на совместные проекты с уханьскими учеными. Сам британский биолог, как выяснилось, помог в феврале 2020 года организовать подготовку и публикацию заявления 27 ведущих мировых ученых в авторитетном журнале The Lancet. В нем они опровергали «конспирологические теории» вокруг нового коронавируса о неприродном происхождении Covid-19 и выступили с поддержкой китайских коллег.
C 2002 года американская неправительственная организация выиграла 30 грантов и 39 подгрантов государственных учреждений США на $ 111 млн, говорят данные портала USAspending.gov. Более $ 50 млн из них EcoHealth Alliance получила в 2008—2020 годах на проекты, связанные с летучими мышами и коронавирусами.
В одном из интервью в 2019 году Питер Дашак хвастал, что коронавирусом можно достаточно легко манипулировать в лаборатории и они делают это с Ральфом Бариком из Университета Северной Каролины. О практической пользе для общества, однако, президент EcoHealth Alliance сказать так ничего и не смог.
«Предсказать — это не значит остановить пандемию, — заметил Питер Дашак. — Но в глобальном масштабе мы можем показать, откуда исходит наибольшая угроза возникновения пандемии и куда правительства могут направить ресурсы».
Источник появления нового коронавируса Covid-19 по-прежнему вызывает жаркие споры и международные скандалы. Если в Вашингтоне заявляют о вероятности утечки вируса из лаборатории в Ухане, то Пекин требует от США предоставить информацию о том, какие эксперименты проводили у себя в стране сами американцы. Тем более что и в Китае они контролировали почти все исследования, связанные с коронавирусами.