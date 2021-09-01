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В Рыбнице установили памятник Архангелу Михаилу

В Рыбнице установили памятник Архангелу Михаилу

Сегодня в Рыбнице прошло освящение памятника Архангелу Михаилу. Его установили при въезде в город. Для этой важной миссии в Рыбницу прибыл архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва. На мероприятии присутствовал глава госадминистрации Виктор Тягай. В лице главы архиепископ поздравил всех жителей города с этим прекрасным событием.

«Мы рады тому, что это событие совершается при въезде в наш северный град – Рыбницу. Архангел будет двумя крылами защищать и оберегать берега одной реки», – отметил Владыка Савва.

Над проектом создания этого постамента работала семья Белых, Николай и Анатолий из села Красненькое, сообщается на сайте местной госадминистрации. Анатолий рассказал, что инициатива создания принадлежит Тираспольско-Дубоссарской епархии.

«У них изначально было желание, чтобы мы сделали скульптуру именно с Архангелом Михаилом, который является покровителем города», – отметил создатель проекта.

Святой Архангел Михаил изображен на гербе города Рыбница. В нашем городе воздвигнут самый большой собор в Приднестровье, носящий его имя. Теперь наш покровитель и защитник увековечен и в памятнике.

Высота стелы–мемориального знака составляет 20 м, из которых около 5 м – сама скульптура Архангела Михаила. Статуя сделана из железобетона, покрыта фасадной акриловой краской и антикоррозионным покрытием, поэтому любые погодные условия ей не страшны. Нимб скульптуры святого будет подсвечиваться, а фундамент будет обложен гранитом. Также еще предстоит сделать работы по благоустройству территории вокруг памятника: высадить декоративное озеленение, замостить тропинки тротуарной плиткой, заасфальтировать парковку, поставить скамейки. Скоро у жителей и гостей города появится еще одна смотровая площадка – с территории памятника открывается завораживающий вид на Днестр и город.

Сегодня скульптуру только установили. Официальное открытие состоится в День города Рыбница, 21 ноября.

В Рыбнице установили памятник Архангелу Михаилу

В Рыбнице установили памятник Архангелу Михаилу

В Рыбнице установили памятник Архангелу Михаилу

rybnitsa.org
  • Вчера, 22:20
  • DTV
  • Просмотров: 42
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