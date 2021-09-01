Эколог Анатолие Прохницки жестко раскритиковал отсутствие позиции руководства Молдовы в деле расширения новоднестровского гидроузла. В ходе интервью для одной из радиостанций он выразил недоумение относительно того, что не используются законные рычаги для защиты национальных интересов Молдовы, передает noi.md
"Почему мы не требуем уважать нас, у нас есть все права, есть все рычаги. А у нас все немые. Все структуры немые. Борются с чем хочешь, но есть Apele Moldovei, Министерство окружающей среды, МИД, Министерство экономики, которые должны вмешаться со своей стороны, предупредить Украину, а если необходимо – обратиться в международный суд. У них есть право сделать это. Не спите. Не ждите, что кто-то вам даст что-то!" – сказал эксперт. Прохницки обратил внимание властей на тот факт, что расширение гидроузла уничтожит реку Днестр, а Молдова «будет получать воду по капле».
На вопрос ведущего - почему так бездействуют молдавские власти, эколог ответил так: Провинциализм и глупость. Они не понимают, что это стратегический вопрос государства Молдова, не твой, не твоей партии, которая сейчас у власти, а вопрос настоящего и будущего. Назначали их на должности, дали машины, они руководят и получают удовольствие, но нет видения по защите интересов государства. Почему? Потому что они такие, - заявил Прохницки.
Напомним, что Украина намерена расширить гидроузел в Новоднестровске за счет строительства каскада из 7 турбин, что значительно затруднит водоснабжение Молдовы.