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В Германии заявили о возможном снижении цен на газ после запуска СП-2

В Германии заявили о возможном снижении цен на газ после запуска СП-2

«Северный поток – 2» приведет к снижению цен на газ из-за усиления конкуренции. Об этом заявил депутат бундестага Ян Нольте.

«Северный поток – 2» имеет внешнеполитическое и энергетическое значение. С точки зрения энергетической политики проект обеспечит газовое снабжение Европы, а также приведет к снижению цен из-за усиления конкуренции. Внешнеполитическое измерение заключается в том, что этот проект — пример успешного сотрудничества ЕС и РФ, несмотря на некоторые силы сопротивления», — заявил «Известиям» депутат бундестага Ян Нольте.

В преддверии отопительного сезона Европа сталкивается с небывалым ростом цен на газ. Если в июне сентябрьский фьючерс на газовом хабе TTF стоил порядка $316, то октябрьские показатели перевалили уже за рекордные $660 за 1 тыс. куб. м. По данным от 8 сентября, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составила почти $662 за 1 тыс. куб. м.

Пока основным поставщиком газового топлива в ЕС из РФ остается газопровод «Ямал — Европа» (по нему сырье поступает в Германию из Западной Сибири через Белоруссию и Польшу). Тем не менее совсем скоро может заработать «Северный поток – 2». 6 сентября специалисты трубоукладочной баржи «Фортуна» осуществили сварку последней трубы второй нитки газопровода. Вскоре будут проведены пусконаладочные работы, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до завершения этого года, сообщила компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG.

Опрошенные «Известиями» представители европейского бизнеса уверены, что СП-2 может стать спасением для Евросоюза, который, несмотря на планы по переходу на зеленую энергетику, все еще остро нуждается в голубом топливе по приемлемым ценам.

Например, в компании Wintershall Dea (один из европейских инвесторов СП-2) уверены, что запуск трубопровода приведет к стабильности цен на энергоносители в Европе.

«Учитывая сокращение внутреннего производства, растущую потребность в импорте, а также цели климатической политики в ЕС, проект «Северный поток – 2» усилит конкурентоспособность европейской промышленности с точки зрения цен на энергоносители, а также с точки зрения надежности поставок в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — заявили «Известиям» в пресс-службе Wintershall Dea.
iz.ru
  • Сегодня, 08:59
  • DTV
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