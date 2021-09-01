Приказом министерства внутренних дел утверждены Правила пожарной безопасности в лесах Приднестровской Молдавской Республики. Нормативом устанавливаются единые требования к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения земель и целевого назначения лесов и обеспечению пожарной безопасности в лесах при использовании, охране, защите, воспроизводстве лесов, осуществлении иной деятельности в лесах, а также при пребывании граждан в лесах и являются обязательными для исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами и гражданами, передает newspmr.com.
Меры пожарной безопасности включают: - предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров);
- мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;
- разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;
- иные меры пожарной безопасности в лесах.
Норматив содержит:
- обязанности по обеспечению пожарной безопасности;
- общие требования пожарной безопасности в лесах;
- требования пожарной безопасности при проведении рубок лесных насаждений;
- требования пожарной безопасности при осуществлении заготовки второстепенных лесных ресурсов;
- требования пожарной безопасности в лесах при размещении и эксплуатации железных и автомобильных дорог;
- требования пожарной безопасности в лесах при строительстве, реконструкции и эксплуатации линий электропередачи, связи, трубопроводов;