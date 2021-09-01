На площадке Государственного таможенного комитета ПМР состоялось плановое заседание Общественного консультативного Совета по таможенной политике при ГТК – консультативного органа, функционирующего с 2008 года. Встреча состоялась в онлайн-формате. В управлении ГТК находились представители Президиума ОКС, руководства ГТК и председатель недавно созданного Общественного совета, функционирующего при таможенном ведомстве с августа этого года.
Открыл заседание председатель таможенного комитета Валентин Грабко. Он поприветствовал участников форума, в числе которых директора ведущих предприятий республики, и передал слово своему заместителю по таможенной деятельности Екатерине Фидельской. Выступающая рассказала о текущей ситуации во внешнеэкономической сфере ПМР, тенденциях ВЭД на европейском и российском направлениях, об итогах внедрения системы электронного декларирования импортно-экспортных грузов, а также о взаимодействии с Федеральной таможенной службой России, передает пресс-служба ГТК ПМР.
Она отметила, что почти 40-процентный (по сравнению с прошлым годом) рост внешней торговли Приднестровья – это, прежде всего, заслуга отечественных производственников, которые, несмотря на непростые условия ВЭД, расширяют рынок сбыта и продвигают отечественную продукцию на мировом рыке. ГТК в рамках своей компетенции также содействует ВЭД, в том числе в направлении торговли с Российской Федерацией. Но, как констатировала Екатерина Фидельская, все таможенные упрощения могут действовать только в отношении добросовестных участников ВЭД.
Её поддержал председатель ОКС Борис Кичук, отметивший, что многое в успешном взаимодействии с таможенными органами зависит от самих экономических агентов. Чем больше будет в республике предприятий со статусом «уполномоченный оператор» и добросовестных участников ВЭД, тем легче будет осуществляться такое сотрудничество, подразумевающее ряд таможенных преференций.
С начала года в республике увеличились объёмы внешней торговли – на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт вырос на 48%, импорт – 33%, отметили на сегодняшнем онлайн-заседании общественно-консультативного совета при государственном таможенном комитете. Благодаря этому объем поступлений таможенных платежей в бюджет вырос на 15% и составил более 546 млн рублей.
По экспорту пошли в рост продажи металлов и изделий из них (более чем в 2 раза), текстильных изделий – на 41%, топливно-энергетических (+8%), а продовольственных товаров и сырья +10%. А вот экспорт минеральных товаров снизился на 22%, пишет novostipmr.com.
По импорт увеличились закупки металлов и изделий из них (более чем в 2 раза), машиностроительной продукции ( на 22%), текстильных материалов (+ 46%), продукции химической и связанных с ней отраслей (+13%).
Что до структуры внешней торговли, то на страны Евразийского экономического сообщества приходится 29% от общего товарооборота, Европейского – 30%.
Как отметили на встрече, Россия остаётся одним из основных торговых партнёров. С начала года объём товарооборота вырос на 17%, или на 17,9 млн долларов.
Приднестровская таможня продолжает наращивать взаимодействие с российскими коллегами. В 2020 году это помогло решить ряд проблемных вопросов, связанных с экспортом фирм «Тигина», «Евроростагро», «Тиротекс», «Теллус» и т. д.
«Благодаря улучшению взаимодействия между двумя ведомствами в 2020 значительно уменьшилось число обращений в ГТК от экономических агентов в связи с проблемами по декларированию наших товаров в России», – отметила заместитель председателя ГТК Екатерина Фидельская.
Глава совета отчитался перед участниками форума о взаимодействии с таможенным ведомством ПМР, отметив, что несмотря на продолжительный перерыв в заседаниях из-за пандемии, рабочие контакты осуществлялись в полной мере. Эффективное сотрудничество ОКС осуществлял со СПАП Приднестровья и Торгово-промышленной палатой.
Особое внимание Борис Кичук обратил на проблемные вопросы, связанные с таможенной деятельностью в части механизма снятия с контроля условно выпущенных товаров, ставки пошлин по которым были обнулены за последние два года, а также в части ускорения механизмов обработки электронных деклараций на товары, импортируемые на территорию ПМР.
Об этих же аспектах говорили и другие участники форума в процессе прений по докладам. Однако большинство из них пришло к выводу, что проблемы системного характера в таможенной сфере, которые бы негативно повлияли на ВЭД, сегодня отсутствуют. Было предложено считать деятельность ОКС «удовлетворительной», а уровень взаимодействия совета с ГТК – хорошим.
Подводя итог выступлению, председатель ОКС отметил, что вектор взаимодействия с ГТК остается прежним – доверительный, честный диалог, основанный на соблюдении законодательства страны. «В то же время, — констатировал Борис Кичук, — если окажется, что какой-либо закон устарел, мы совместными усилиями с таможенными органами будем инициировать вопрос об его изменении и актуализации».
В рамках форума ОКС слово для выступления было предоставлено председателю Общественного совета при ГТК Игорю Додонову. Он констатировал, что на площадке ГТК создалась уникальная ситуация, когда при ведомстве начали функционировать сразу два совета – Общественный консультативный и Общественный. Выступающий чётко разграничил сферы их деятельности. Если ОКС содействует в решении вопросов крупного бизнеса, то ОС стоит на защите прав и интересов в таможенной сфере малого, среднего бизнеса и граждан. Он отметил, что Общественный совет открыт для каждого, готов вникать и содействовать в решении их проблем. Контакты ОС размещены на сайте ГТК в разделе «Общественный совет». Кроме того, Игорь Додонов в своем выступлении подчеркнул, что члены ОС позиционируют себя при ГТК как помощники, советчики и консультанты. Он выразил надежду, что их взаимодействие с таможенным ведомством будет не менее продуктивным, чем у ОКС.
В процессе общения представители отечественных предприятий подняли ряд проблемных вопросов, на которые получили разъяснения от руководства таможенного ведомства. Все они войдут в Протокол заседания ОКС и будут дополнительно проанализированы.
Валентин Грабко поблагодарил участников форума за конструктивный диалог и заверил, что ни одна из проблем не останется без внимания и будет прорабатываться не только в ГТК, но и на уровне межведомственного взаимодействия с профильными министерствами. Настрой таможенного ведомства – на продуктивное сотрудничество с представителями отечественного бизнеса.