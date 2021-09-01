Водные просторы, камышёвые берега и зелёные поля, озёра и пруды полные рыбы - всё это рыбхоз "Незавертайловский".
Рыбная ферма, расположенная между селами Красное и Коротное, занимает более 300 гектаров, из них больше 270 - вода. Водится здесь более десятка видов рыбы - это и сом канальный он же европейский, карась и подлещик, а ещё белый и чёрный амур, толстолобик и карп, есть и специально выведенный селекционный карп с созвучным названием "Незавертайловский".
Рыбхоз обеспечивает работой около 40 человек, а население исключительно живой рыбой. Прямо с машины можно купить живого толстолоба например, или карпа.