Сотрудники Госпожнадзора обратили внимание на густой дым, который рано утром объял столицу. Оказалось, что причиной задымления стало тление на свалке бытовых отходов недалеко от села Бычок.
Около шести утра девятого сентября охранник территории заметил задымление, о чём и сообщил руководству. В пожарную охрану решили не сообщать и справиться с ЧП самостоятельно, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Внутреннее звено пожаротушения предприятия борется с тлением на участке 200 кв. м. Задействована спецтехника: бульдозеры, поливомоечные машины и самосвалы. Дымящуюся свалку засыпают глиняным настилом.
Сотрудником Госпожнадзора проводится разбирательство. Причина возгорания устанавливается. mvdpmr.org